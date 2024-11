Auranias Beprobung des Meeresbodens deutet auf ein größeres Nickelvorkommen auf Korsika hin

Toronto, Ontario, 4. November 2024 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) berichtet, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. Oktober 2024, Jean-Paul Pallier, P. Geo., VP Exploration von Aurania, und Stefan Ansermet, geologischer Berater von Aurania, eine erste Probenentnahme am Meeresboden vor den Stränden von Nonza und Albo, Cap Corse, durchgeführt haben. Diese ersten Proben deuten darauf, dass das Nickelpotenzial nicht nur auf den Strand beschränkt ist, sondern sich auch weit vor der Küste erstreckt. Mit einem Hochleistungs-Seltenerdmagneten, der auf den Meeresboden abgesenkt wurde, wurden sehr große Mengen an schwarzem Sand bis zu 600 Meter vor dem Strand Nonza und bis zu 300 Meter vor dem Strand Albo gesammelt. Es wird angenommen, dass der schwarze Sand aus Awaruit (Ni3Fe) und Magnetit (Fe3O4) besteht, und eine vorläufige Analyse eines Konzentrats aus schwarzem Strandsand bei Nonza lieferte 40,1 % Nickel.

LiDAR ist eine Fernerkundungstechnologie, die Vegetation und Wasser durchdringt und detaillierte 3D-Bilder der Erdoberfläche über und unter Wasser erzeugt. Die Untersuchung des untenstehenden schwarz-weißen LiDAR-Bildes[i] (Abbildung 1), das den Strand von Nonza und den Meeresboden unmittelbar westlich des Strandes zeigt, deutet auf eine deutlich unterschiedliche Unterwassertopografie vor dem Strand hin. Man kann sehen, dass die Unterwassergebiete im Norden und Süden eine unregelmäßige Topografie aufweisen, die auf felsigen Meeresboden zurückzuführen ist. Der Meeresboden westlich des Strandes ist größtenteils glatt; die Vertiefungen wurden mit Sand aufgefüllt. Wie historische Luftbilder (Abbildung 2) zeigen, wird angenommen, dass der Abraum aus der historischen Canari-Mine, der den Hafen von Nonza aufgefüllt hatte, auch den Meeresboden an den Stränden von Albo und Nonza aufgefüllt und bedeckt hat.

Ein Tag wurde mit der Entnahme von Erkundungsproben am Meeresboden verbracht, um diese Hypothese zu überprüfen (Abbildungen 3 und 4). Ein Sm-Nd-Magnet mit hoher Feldstärke wurde am Ende einer Angelleine verwendet und eine innovative Rolle zum Einholen wurde von Stefan aus einer Bohrmaschine zusammengebaut. Insgesamt wurden vier Proben vor dem Strand Albo und sechs Proben vor dem Strand Nonza entnommen. In jedem Fall sammelte der Magnet große Mengen magnetischen Sandes vom Meeresboden. Proben dieses Sandes wurden zur Analyse an ALS Chemex in Sevilla, Spanien, geschickt. Da Nickel im Magnetit nicht vorhanden ist, würde jegliches Nickel in den Proben auf das Vorhandensein von Awaruit hinweisen.