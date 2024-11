Wie professionelles Content-Marketing Unternehmen als digitale Visitenkarte zum Erfolg führt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Soest (ots) - Nicht nur bleiben qualifizierte Fachkräfte in vielen Branchen rar,auch die Kundengewinnung wird angesichts wachsenden Konkurrenzdrucks immerschwieriger. Dennis Stecker und Rene Käuper von der STECKER & KÄUPER GmbH habenerkannt, wie sich das Potenzial des Content-Marketings dabei gezielt ausschöpfenlässt und Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg verhilft. Wie sie ihren Kundenunter die Arme greifen und welche Erfolge sie damit erzielen, erfahren Sie hier.Digitale Maßnahmen schienen für viele Firmen anfangs die Lösung für denwachsenden Druck zu sein, neue Mitarbeiter und weitere Kunden zu gewinnen - dochdie meisten von ihnen mussten schnell feststellen, dass die damit beauftragtenAgenturen die hohen Erwartungen meist nicht erfüllten. Ihre Recruiting- undWerbebudgets gingen damit größtenteils verloren, ohne dass nennenswerte Erfolgeerzielt wurden. Die Folge: Der Arbeitsaufwand für die bestehenden Teams stiegund das Wachstum betroffener Unternehmen stagnierte. Umso größer ist der Wunsch,sich endlich aus dieser Situation zu befreien - wie aber soll das gelingen? "Wirhaben es bei der Mitarbeiter- und Kundengewinnung mit zwei Phänomenen zu tun,die einander verstärken", erklärt Dennis Stecker, Geschäftsführer der STECKER &KÄUPER GmbH. "Zum einen drängen zahlreiche Agenturen auf den Markt, dieschlechte Arbeit leisten, weil ihnen oft sowohl das nötige fachliche Know-how,als auch Praxiserfahrung sowie branchen- und zielgruppenspezifische Kenntnissefehlen, zum anderen ist aufgrund der breiten Akzeptanz von digitalen Maßnahmeneine höhere Qualität erforderlich.""Gerade Content-Marketing erfordert heute ein weitergedachtes Konzept, das dieUnternehmen von der Konkurrenz abhebt und echte Resultate liefert", fügt ReneKäuper hinzu, der bei der STECKER & KÄUPER GmbH für die Expertise imOnline-Marketing verantwortlich ist. Dennis Stecker und Rene Käuper kombinierenihre langjährige Erfahrung in Personal- und Online-Marketing und haben mit ihrem10-köpfigen Team einen umfassenden Ansatz entwickelt. Damit unterstützen sieeine breite Palette von Kunden in der DACH-Region sowie international undarbeiten mit unterschiedlichsten Betrieben - vom kleinen Handwerksbetrieb,privaten Zahnärzten oder Einzelunternehmen aus der Gesundheits- undErnährungsbranche, bis hin zu renommierten Konzernen wie STRABAG und ARBONIA.Die Content-Marketing-Agentur sorgt dabei mit gezieltem Branding auf allenKanälen für ein stimmiges Gesamtbild ihrer Kunden und nutzt digitale Prozesse,