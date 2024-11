CeoTronics AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: CeoTronics AG

Voll auf Empfang - Bundeswehrauftrag läutet neues Kapitel in CeoTronics' Geschichte ein



CeoTronics ist ein führender Anbieter von Spezial-Kommunikationssystemen mit dem Schwerpunkt auf Anwendungen in der inneren und äußeren Sicherheit sowie der Industrie. In den vergangenen fünf Jahren profitierte das Unternehmen von der zunehmenden Investitionsbereitschaft für die persönliche Schutzausrüstung und konnte ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 11,9% p.a. seit dem GJ 2018/19 erzielen.



Das Unternehmen adressiert mit seinen Produkten, die v.a. Headsets, digitale Funknetze sowie Spezialkameras umfassen, einen Wachstumsmarkt innerhalb der NATO-Staaten. Dabei sticht insbesondere der deutsche Markt mit einem Umsatzanteil von 79,1% hervor. Bedingt durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem fortwährenden Russland-Ukraine-Krieg, ist die öffentliche Bereitschaft für Verteidigungsausgaben zuletzt deutlich angestiegen, was auch im Kernmarkt Deutschland mit dem 2022 neu geschaffenen Sondervermögen Bundeswehr verdeutlicht wird. So erwartet das Marktforschungsinstitut Stellar Market Research für den Tactial-Headset-Markt eine CAGR von 6,7% bis zum Jahr 2030. Die erhöhte Nachfrage zeigt sich dabei nicht nur im Militär, sondern auch in der Industrie, die den Arbeitsschutz der eigenen Mitarbeiter stetig erweitern dürfte.



CeoTronics grenzt sich in diesem oligopolistisch strukturierten Markt durch die erstklassige Produktqualität im Premiumsegment sowie durch langjährige Kundenbeziehungen ab. Dies resultierte in der Vergabe des 'Sprechsatz mit Gehörschutz' (SmG)-Auftrags der Deutschen Bundeswehr, bei der CeoTronics bis zu 191.000 Kommunikations-Bedienelemente liefern soll und der bei einem vollständigen Abruf einen Auftragswert von deutlich über 100 Mio. EUR hat. Dies ist bis heute der größte Einzelauftrag in der Firmenhistorie der CeoTronics.



Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der Vorstand einen signifikanten Erlösanstieg auf 46 Mio. EUR, was weit über den historischen Niveaus liegen würde. Grund für den starken Anstieg ist insbesondere die zuletzt begonnene Auslieferung des ersten SmG-Abrufs sowie das allgemein starke Interesse an CeoTronics-Produkten, welches sich auch im rekordhohen Auftragsbestand i.H.v. 70,9 Mio. EUR zeigt und die Visibilität auf die kommenden Jahre erhöht. Wir positionieren uns für das aktuelle Geschäftsjahr oberhalb der Top Line- und Bottom Line-Guidance und erwarten einen Umsatzanstieg von 61,1% auf 47,7 Mio. EUR bei einem Konzernergebnis von 4,0 Mio. EUR.Auch in den Folgejahren prognostizieren wir eine weitere Verbesserung der wesentlichen Finanzkennzahlen bei dauerhaft positiven Free Cashflows.

Fazit: CeoTronics befindet sich aktuell im erfolgreichsten Jahr der Unternehmenshistorie und profitiert auch langfristig von der gestiegenen Investitionsbereitschaft für die innere und äußere Sicherheit. Das starke Produktportfolio sowie die Signalwirkung des Leuchtturmprojekts SmG sollten künftig zu weiteren Aufträgen führen und ein neues Erlösniveau oberhalb von 50 Mio. EUR bei zweistelligen EBIT-Margen etablieren, sodass die Bewertung eines KGV 2024/25e von 10,7 attraktiv erscheint. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 7,50 EUR in unsere Coverage auf.

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

