KORREKTUR/Unwetter in Spanien So reagieren Reiseveranstalter (Die Meldung vom 02.11.2024 (7.27 Uhr) wurde berichtigt. Im 1. Absatz, 2. Satz, muss es richtig heißen: "Bei dem Unternehmen können Reisen in die besonders betroffene Region Valencia bis zum 15. November kostenlos storniert oder umgebucht werden") …