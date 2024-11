Die Top-Steuerkanzlei für Mandanten und Mitarbeiter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Solingen (ots) - Zufriedene Mandanten und glückliche Mitarbeiter - so lautet dasCredo von Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer. Mit der digitalen SBSteuerberater Kanzlei GbR haben die beiden Steuerberater es sich zur Aufgabegemacht, ihren Mandanten durch persönliche Betreuung und ehrliche Beratung diebestmögliche Unterstützung zu bieten und gleichzeitig ein moderner undattraktiver Arbeitgeber zu sein. Von welchen Vorteilen ihre Mitarbeiterprofitieren, welche Pläne sie für die Zukunft haben und für wen sich in diesemJahr wieder die Chance bietet, als Teil der SB Steuerberater Kanzlei GbR zulernen, zu wachsen und seine Karriere voranzutreiben, verraten Sascha Schürmannund Masen Bayer Amer in diesem Artikel.Eine Karriere in der Steuerbranche ist in vielerlei Hinsicht attraktiv:Facettenreiche Aufgabengebiete, spannende Einblicke in die Unternehmenverschiedener Mandanten und gute Zukunftsaussichten sind nur einige derVorteile, die das Arbeiten in einer Steuerkanzlei mit sich bringt. In der eheraltmodischen Branche mit vergleichsweise geringem Digitalisierungsgrad einenansprechenden Arbeitgeber auszumachen, gestaltet sich jedoch oft sehr schwierig.Besonders für Auszubildende ist es eine große Herausforderung, eine moderneKanzlei zu finden, in der das Lernen Spaß macht und sich ihnen vielversprechendePerspektiven bieten. "Als ehemaliger Betriebsprüfer weiß ich, dass dieklassische Finanzverwaltung oder analoge Kanzleien mit Regalen vollerAktenordner für junge Talente, die etwas erreichen wollen, eher unattraktivsind", erzählt Sascha Schürmann, Gesellschafter der SB Steuerberater KanzleiGbR."Nach 13 Jahren in der Branche habe ich eine klare Vorstellung davon, wasMandanten - aber auch Mitarbeiter - von ihrer Steuerkanzlei erwarten und genaudas wollen wir verkörpern", fährt der Steuerberater fort, der 2018 gemeinsam mitseinem Geschäftspartner Masen Bayer Amer die SB Steuerberater Kanzlei GbRgegründet hat. Beide sind Steuerberater aus Leidenschaft, verfügen überjahrelange Erfahrung und kennen die Missstände der Branche. Im Gegensatz zuanderen Steuerberatern legen sie großen Wert auf ein persönliches Verhältnis zuihren Mandanten, eine individuelle Betreuung und ehrliche Beratung, eine guteErreichbarkeit und schnelle Hilfe in Problemfällen. So konnte die Kanzlei, dieMandanten unter anderem aus den Bereichen Coaching und Consulting,IT-Dienstleistung, Bauhandwerk und Immobilien betreut, auf mittlerweile zehnMitarbeiter wachsen. Dabei zeichnet sich die SB Steuerberater Kanzlei GbR nichtnur als starker Partner für ihre Mandanten aus, sondern auch als attraktiverArbeitgeber.Flache Hierarchien, modernes Arbeiten und spannende Benefits