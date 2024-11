Wenn die Azubis kommen - so integrieren Unternehmer in 7 Schritten neue Auszubildende (FOTO)

Graz (ots) - Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres stehen Unternehmen vor der

Aufgabe, Auszubildende zügig und umfassend in ihren Betrieb einzuarbeiten. Einen

heiklen Moment stellt dabei der Wechsel von der Schule in den Beruf dar, welcher

für junge Erwachsene oft mit enormen Herausforderungen verbunden ist. Mithilfe

digitaler Einführungsprogramme gestaltet sich der Übergang für Azubis jedoch

bedeutend einfacher, da diese individuell auf die Erwartungen und Bedürfnisse

junger Menschen zugeschnitten sind. Ferner bieten sie die Möglichkeit,

Lerninhalte selbständig zu erarbeiten und interaktiv kennenzulernen.



Da die neue Generation von Azubis zu den sogenannten Digital Natives gehört, ist

es für Unternehmen unerlässlich, ihr Ausbildungskonzept auf die neuen Methoden

des Lernens abzustimmen. Doch dabei sollte darauf geachtet werden, dass digitale

Schulungsprogramme nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch auf die

Unternehmenskultur eingehen und Abläufe verständlich darstellen. Wie Unternehmen

in sieben Schritten eine Schulung entwerfen, die Azubis umgehend in den Betrieb

integriert, erfahren Sie in diesem Artikel.









Zuallererst müssen Unternehmen definieren, über welche Fähigkeiten und

Kenntnisse neue Azubis verfügen sollten. Diese Feststellung bildet das Fundament

der Schulungsinhalte. Zudem empfiehlt es sich, aufgrund der vorangegangenen

Bedarfsanalyse eindeutige Lernziele zu bestimmen, welche Auszubildende mithilfe

der Schulung erreichen sollen. Auf diese Weise werden Fortschritte und Erfolge

messbar, was zu mehr Transparenz bei den Ergebnissen führt.



Schritt 2: Die richtige Plattform wählen



Im zweiten Schritt geht es darum, sich für eine passende Plattform zu

entscheiden. Diese sollte übersichtlich gestaltet und einfach zu handhaben sein

- das gilt im Übrigen sowohl für Administratoren als auch für Azubis. Ein

einfach zu bedienendes Dashboard, schnelle Navigationshilfen und eindeutig

strukturierte Inhalte geben Azubis das Gefühl, sich leicht zurechtzufinden. Des

Weiteren hilft eine durchdachte Plattform dabei, interaktive Module zu nutzen,

welche mehr Abwechslung bei der Wissensvermittlung herstellen.



Schritt 3: Inhalte bestimmen



Vor der Entwicklung der Inhalte ist es sinnvoll, den genauen Aufbau des

Schulungsprogramms zu definieren. Eine Anordnung in Modulen schafft

Übersichtlichkeit und vermittelt den Azubis einen verständlichen Rahmen. In

welcher Form (Texte, Audio, Video, Bilder) Firmen ihre Inhalte präsentieren,

kann frei gewählt werden. Unterschiedliche Formate wirken abwechslungsreich, was Seite 2 ► Seite 1 von 2



Schritt 1: Bessere Ergebnisse durch Bedarfsanalyse und eine klare ZielsetzungZuallererst müssen Unternehmen definieren, über welche Fähigkeiten undKenntnisse neue Azubis verfügen sollten. Diese Feststellung bildet das Fundamentder Schulungsinhalte. Zudem empfiehlt es sich, aufgrund der vorangegangenenBedarfsanalyse eindeutige Lernziele zu bestimmen, welche Auszubildende mithilfeder Schulung erreichen sollen. Auf diese Weise werden Fortschritte und Erfolgemessbar, was zu mehr Transparenz bei den Ergebnissen führt.Schritt 2: Die richtige Plattform wählenIm zweiten Schritt geht es darum, sich für eine passende Plattform zuentscheiden. Diese sollte übersichtlich gestaltet und einfach zu handhaben sein- das gilt im Übrigen sowohl für Administratoren als auch für Azubis. Eineinfach zu bedienendes Dashboard, schnelle Navigationshilfen und eindeutigstrukturierte Inhalte geben Azubis das Gefühl, sich leicht zurechtzufinden. DesWeiteren hilft eine durchdachte Plattform dabei, interaktive Module zu nutzen,welche mehr Abwechslung bei der Wissensvermittlung herstellen.Schritt 3: Inhalte bestimmenVor der Entwicklung der Inhalte ist es sinnvoll, den genauen Aufbau desSchulungsprogramms zu definieren. Eine Anordnung in Modulen schafftÜbersichtlichkeit und vermittelt den Azubis einen verständlichen Rahmen. Inwelcher Form (Texte, Audio, Video, Bilder) Firmen ihre Inhalte präsentieren,kann frei gewählt werden. Unterschiedliche Formate wirken abwechslungsreich, was