Florian Nachtwey ist neuer Asklepios Regionalgeschäftsführer der Region Harz (FOTO)

Florian Nachtwey, in Bremen geboren, ist Diplom-Gesundheitsökonom. Er hat seineLaufbahn in der Gesundheitswirtschaft bei den HELIOS Kliniken begonnen, für dieer in unterschiedlichen Positionen bis zum Klinikgeschäftsführer tätig war. Fürdie Asklepios Kliniken war er ab 2012 tätig, zunächst als Geschäftsführer derNordseeklinik Westerland/Sylt, es folgten Geschäftsführerpositionen beiMaximalversorgern in Hamburg: ab 2015 als stellvertretender GeschäftsführenderDirektor in Altona und ab 2016 als Geschäftsführender Direktor im AsklepiosKlinikum Harburg. Mitte 2017 wechselte er in die Asklepios Konzernzentrale undtrug als Unternehmensbereichsleiter im Konzernbereich Krankenhausfinanzierung &Erlösmanagement zum wirtschaftlichen Erfolg der Hamburger Kliniken bei. Zuletztwar Florian Nachtwey im Auftrag renommierter Krankenhausberatungsunternehmen alsGeschäftsführer mehrerer Kliniken tätig und trug zudem für Projekte im BereichDigitalisierung, Medizincontrolling und Erlösmanagement Verantwortung. FlorianNachtwey: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen undMitarbeitern eine Zukunftsstrategie in der Region zu entwickeln und diewirtschaftlich erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen."