Dax schließt im Minus - Zurückhaltung vor US-Wahl

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.148 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss Porsche, RWE und Qiagen, am Ende Vonovia, Fresenius und Rheinmetall.



Vor allem wegen der anstehenden US-Wahl dominierte im Tagesverlauf Zurückhaltung bei den Anlegern. "Amerika, das Land der Superlative, macht es auch bei dieser Präsidentschaftswahl mal wieder superspannend", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets. "Letzten Umfragen zufolge läuft es auf das berühmte Fotofinish hinaus und wie im Sport könnte erst bei der Prüfung der Bilder, in diesem Fall Auszählungen, im Nachhinein der Sieger ermittelt werden."





