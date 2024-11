wikifolio und extraETF geben den offiziellen Start ihrer Partnerschaft bekannt - Mehr Transparenz und Risikominimierung für ETF-Anleger (FOTO)

Zum Monatsabschluss noch ein letzter BeitragFolgende drei Grafiken behandeln alle nur den Zeitraum Q1/2021 bis Q2/2024 in Ermangelung aktueller Datenich betrachte hier nur das Handelsergebnis wie von L&S in den vierteljährlichen Finanznachrichten veröffentlicht im Segment "TradeCenter"1. Die Margenwir erkennen sofort das Problem bei unseren Gewinnschätzungen: Diese Handelsmargen hüpfen unsystematisch hin und herzur Glättung habe ich einen Durchschnitt über die jüngsten 4 Quartale gebildet - zuletzt gab es also einen Aufwärtstrend2. "TraDums"Dieser lächerliche Name ist das Ergebnis einer Multiplikation von Anzahl der Trades und Umsatz in EUR - hier greife ich den Gedankenvon Franz auf, den Anstieg der Transaktionen zu berücksichtigen"TraDums" kommen ohne Wertangabe, es geht nur um die relative Entwicklung - relativ zueinander und schließlich relativzu3. den tatsächlich erzielten Handelsergebnissennun, leider ist es nicht ganz so einfach wie gedacht, dass viel TraDums auch in jedem Fall viel Gewinn bringt, aber eines kann man dochfeststellen: Mit wenig Tradums sind wohl keine hohen Gewinne zu erwartena propos erwarten: Was sollen wir mit diesen ganzen historischen Daten, das ist ja längst im Kurs eskomptiertund das bringt mich zu Grafik Nummer 4: "TraDums" in 2024 auf Basis der Tagesdurchschnittswerte, so dass wirQ4 hier komplett mit einbeziehen können, also unterstellen, dass es noch 2 Monate so weiterläuft wie im Oktoberund das ganze dann noch einmal im Vergleich zu Q1/2021 unserem bisherigen "Leuchtturm"-QuartalDas sind natürlich alles keine neuen Erkenntnisse - jeder von uns hier vermutet, dass es gerade super läuft - aber vielleicht gibt es doch nochden einen oder anderen L&S-Aktionär, der nicht in diesem Forum liest und einfach nur die bisherigen Gewinne mitnehmenmöchte oder was auch immer - und natürlich sagen diese ganzen Bildchen rein gar nichts darüber aus, wie es tatsächlich kommenwird - aber die Voraussetzungen für ein überdurchschnittliches Ergebnis sind meiner Einschätzung nach gegeben (und damit meineich nicht die 34,9 Mio EUR aus Q1/21, sondern ein Q4, das die Hürde von 20 Mio EUR überspringt)Allen Lesern bis hierhin einen schönen Abend, Tag und alles Gute!