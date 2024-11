Paris will Strafen überdenken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die neue französische Regierung stellt drohende EU-Klima-Strafen für Autobauer infrage. Wenn sich diese Geldbußen auf die europäischen Industrien auswirken sollten, dann müsse man genau betrachten und sehen, wie man anders vorgehen könne, ohne die Richtung zu ändern, sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Antoine Armand am Rande eines Treffens mit EU-Amtskollegen in Brüssel. Man sei mit den europäischen Partnern in Kontakt und werde sich bald mit Vorschlägen an die Europäische Kommission wenden. Hersteller hatten zuvor Alarm geschlagen und gewarnt, die Industrie sei nicht in der Lage, die neuen Grenzwerte einzuhalten. Es drohe der Verlust von Millionen Jobs.

Klimavorgaben für Autohersteller werden im neuen Jahr strenger