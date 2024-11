ROUNDUP Neue Tory-Chefin macht Patel zur Schatten-Außenministerin In Großbritannien rückt die ehemalige Innenministerin Priti Patel wieder in die erste Reihe ihrer Konservativen Partei. Die neue Parteichefin Kemi Badenoch ernannte die als Hardlinerin bekannte Patel zur Außenministerin in ihrem Schattenkabinett. …