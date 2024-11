Der Starinvestor Warren Buffett hat bei der Vorlage der F13-files für Berkshire Heathaway am Wochenende eine Art Crash-Warnung für Aktien abgegeben: Buffett hat im 3.Quartal praktisch nichts gekauft, sondern nur Aktien verkauft (vor allem Apple) - aber warum? Mit der Aussage, dass man keine eigene Aktien zurückkaufen werden, bis die Bewertung vom Berkshire Heathaway wieder vernünftig sei, hat er indirekt die Antwort gegeben: die meisten Aktien in den USA hält er für überbewertet - sichtbar am Buffett Indikator auf Allzeithoch (Marktkapitalisierung des US-Aktienmarkts in Relation zum US-BIP). Heute viele schlechte Nachrichten für den Tech-Sektor, aber man wartet auf den Ausgang der US-Wahl, um sich neu zu positionieren. Worst case für die Märkte wäre ein extrem knappe Niederlage für Trump, die er selbst und seine Anhänger nicht akzeptieren - mit der Folge von Unruhen..

Das Video "Warren Buffett: Bereitet sich Starinvestor auf Aktien-Crash vor?"

