Weiterer Ausbau der Financial Services Practice - Maximilian Horster kommt als Berater zu Spencer Stuart

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf / Wien (ots) - Spencer Stuart, eine derinternational führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen,verstärkt mit dem erfahrenen Finanz- und Nachhaltigkeitsspezialisten MaximilianHorster sein Beraterteam. Horster wird mit seiner Expertise dabei helfen, vorallem im Bereich Impact Investing und Private Markets Führungspositionen inDeutschland, Österreich und Europa optimal zu besetzen.Maximilian Horster kommt von ISS Institutional Shareholder Services, einemführenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Corporate Governance undResponsible Investment und Teil der Deutschen Börse AG. Neben seiner Funktionals Managing Director war er dort zuletzt als Global Head für die Bereiche ESGund Strategy sowie als Mitglied des globalen ISS-Führungsteams tätig. SeineSchwerpunkte lagen neben der Bereitstellung von Umwelt-, Sozial- undGovernance-Daten sowie Advisory Services für die Finanzindustrie zudem auf demstrategischen Austausch mit Kunden, Politik und Medien weltweit. Dabei bauteHorster den ESG-Bereich von ISS zu einem international führenden Daten- undAnalyse-Service für über 1.500 Assetmanager, Pensionskassen, Banken undStiftungen aus. Darüber hinaus verantwortete er bei ISS den Ausbau derGeschäftsaktivitäten in den Bereichen Engagement, Index, Regulation, Cyber Risksowie Biodiversität, AI-Daten, Green Bond und Climate Research.Zuvor hatte Horster mit der South Pole Group in Zürich eines der erstenUnternehmen für Klimadaten und Analyse mit Fokus auf die Finanzindustriegegründet. South Pole zählt heute zu einem weltweit führenden Anbieter für dieMessung der Klimaauswirkungen von Investitionen. Zum Serviceangebot zähltendarüber hinaus Analysen für das gesamte Finanzmarktspektrum, so u.a. auch fürdas deutsche Finanzministerium und das österreichische Umweltministerium zu denAuswirkungen des Klimawandels auf die jeweiligen Finanzsektoren, einschließlichKosten-Nutzen-Analysen von politischen Maßnahmen. Im Zuge des erfolgreichenVerkaufs des Unternehmens an ISS wechselte Horster 2017 zur ISS ESG.Maximilian Horster begann seine Laufbahn in der Finanzindustrie bei derInvestmentgesellschaft Capital Group Companies, wo er u.a. im Research und imBusiness Development für institutionelle Investoren tätig war. Der internationalanerkannte Experte, Fachredner und Autor zum Thema Nachhaltigkeit undInvestitionen studierte European Studies an der TU Dresden, der GeorgetownUniversity/USA und der University of Cambridge/UK, wo er auch im BereichGeschichte promovierte.Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland und Österreich: