Die Al Salam Bank meldet die Einführung von ASB Capital, einer neuen Vermögensverwaltungsgesellschaft im DIFC, mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden USD

MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 4. November 2024 / Die Al Salam Bank, die größte islamische Bank in Bahrain, gibt die Einführung von ASB Capital bekannt, einer neu etablierten Vermögensverwaltungsgesellschaft der Kategorie 3A mit Zulassung der Dubai Financial Services Authority (DFSA). ASB Capital hat seine Firmenzentrale im Dubai International Finance Centre (DIFC) und steht mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden USD kurz vor dem offiziellen Start.

Dazugehöriges Bild

Die Ankündigung erfolgte am Rande des Gateway Gulf Investment Forum, das am 3. und 4. November 2024 im Königreich Bahrain stattfand.

Dazugehöriges Bild

ASB Capital wird eine diversifizierte Plattform für private und institutionelle Vermögensverwaltung (Wealth- und Asset-Management) einführen, die den Zugang zu Anlagemöglichkeiten vereinfacht, die traditionell institutionellen Investoren vorbehalten sind; dies erfolgt durch eine fortschrittliche Produktsuite, die hochmoderne Wealthtech-Lösungen umfasst. Mit vier unterschiedlichen Bereichen – öffentliche Märkte, private Märkte, Investmentbanking und Platzierung – ist ASB Capital gut aufgestellt, um eigenkapitalstarken Privatpersonen, Family Offices, Kapitalgesellschaften und institutionellen Kunden in der gesamten Region des Nahen Ostens und von Afrika (MEA) sowie darüber hinaus umfassende Investmentlösungen zu bieten.

ASB Capital ist eine exklusive Partnerschaft mit einem der weltweit größten Asset-Manager eingegangen, um den Märkten einen spezialisierten globalen Aktienfonds anzubieten. Außerdem wird ASB Capital mit der Einführung einer Suite passiver Investmentprodukte in exklusiver Kooperation mit einem führenden globalen ETF-Anbieter in den Bereich Exchange Traded Funds (ETF) einsteigen. Zudem plant ASB Capital, in Zusammenarbeit mit etablierten Partnern Privatmarktprodukte anzubieten, etwa Private Equity, Risikokapital, Immobilien und weitere innovative Angebote. Diese Partnerschaften und Investmentlösungen unterstreichen das Bestreben von ASB Capital, sich zu einem umfassenden Finanzlösungsanbieter für die Region MEA zu entwickeln.