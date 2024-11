Hybrid Power Solutions erhält Erstauftrag über Batteriestromaggregate für führende US- Militärorganisation

Vancouver, British Columbia - 4. November 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) („Hybrid“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von sauberen Energielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen ersten Auftrag über drei Batt Pack Energy (BPE)-Einheiten von einem bekannten US-Militärunternehmen erhalten hat. Dieser Meilensteinauftrag, der über unseren Partner Military Battery Systems, Inc. aufgegeben wurde, stellt einen entscheidenden Schritt im Engagement von Hybrid Power Solutions dar, militärische Initiativen mit dem Schwerpunkt nachhaltige und tragbare Energielösungen zu unterstützen.

Die Batt Pack Energy-Einheiten sind darauf ausgelegt, eine Versorgung mit sauberem, effizientem und tragbarem Strom in abgelegenen Umgebungen zu gewährleisten. Sie wurden für missionskritische Einsätze entwickelt und bieten robuste Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die besonderen Anforderungen militärischer Anwendungen. Dieser erste Auftrag verdeutlicht das wachsende Interesse und die zunehmende Nachfrage des Verteidigungssektors an der emissionsfreien Technologie von Hybrid, und es besteht das Potenzial für weitere Aufträge in der Zukunft.

Die wichtigsten Vorteile der Batt Pack Energy-Einheiten:

- Keine Emissionen: Die Geräte bieten eine vollständig batteriebetriebene Lösung, die die Umweltbelastung reduziert.

- Tragbarkeit: Die kompakten und mobilen Batt Pack Energy-Einheiten eignen sich hervorragend für den Einsatz in entlegenen Gebieten.

- Verlässlichkeit unter extremen Bedingungen: Gebaut, um anspruchsvollen Umgebungen und hoher Beanspruchung standzuhalten.

- Vielseitige Anwendungen: Die Einheiten sind für die Stromversorgung einer Vielzahl von wichtigen Geräten geeignet, von Kommunikationssystemen bis hin zu medizinischen Geräten.

„Es ist uns eine Ehre, diesen angesehenen US- Militärorganisation mit einer ersten Bestellung von Batt Pack Energy-Einheiten zu unterstützen und die Leistungsfähigkeit unserer Technologie in realen Einsatzumgebungen unter Beweis zu stellen“, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. „Dieser Auftrag spiegelt unser Engagement wider, den Bedürfnissen des Verteidigungssektors mit nachhaltigen Energielösungen nachzukommen, bei denen Effizienz, Tragbarkeit und Umweltverträglichkeit an erster Stelle stehen.“