Zunyi, China (ots/PRNewswire) - Am 31. Oktober fand der Zunyi Talk "Chinas

Entwicklung: Eine Chance für eine bunte Welt" in der Stadt Zunyi in der

südwestchinesischen Provinz Guizhou statt. An der Veranstaltung nahmen mehr als

100 Personen aus dem In- und Ausland teil, darunter Experten, Wissenschaftler,

Vertreter von Unternehmen, Unibversitätsstudenten und Medienvertreter.



Steven Weathers, ein amerikanischer Unternehmer und Medienprofi, gab in seiner

Grundsatzrede beim Zunyi Talk Einblicke in den zwischenmenschlichen Austausch

und den wirtschaftlichen Wandel in der Provinz Guizhou. Er sprach auch über

seine jüngste Reise in die Provinz, einschließlich des Besuchs der Kweichow

Moutai-Gruppe, der Miao-Dörfer und des Verwaltungsbezirks Libo, sowie über sein

Verständnis der lokalen Kultur von Guizhou.







Studies University und CGTN-Kommentator, über die Rolle der technologischen

Innovation bei der Förderung der Entwicklungsdynamik von Guizhou und der

Schaffung von Möglichkeiten für eine globale Zusammenarbeit. Er sagte, die

Provinz Guizhou habe große Erfolge bei der Beseitigung der absoluten Armut

erzielt, was auch ein Teil des Erfolgs Chinas sei. Chinas Erfolg bei der

Armutsbekämpfung ist auf die starke Führung, den richtigen Ansatz, der sich an

die lokalen Bedingungen anpasst, und die gemeinsamen Anstrengungen von Regierung

und Bevölkerung zurückzuführen. Von den erfolgreichen Erfahrungen Chinas können

auch andere Länder lernen.



Weitere Experten und Jugendvertreter aus China und dem Ausland tauschten auf der

Veranstaltung ihre Ansichten über die wirtschaftliche, wissenschaftliche,

technologische und ökologische Entwicklung von Guizhou aus.



Als Abschlussveranstaltung der internationalen Austauschwoche mit dem Titel

"Chinas Entwicklung: Eine Chance für eine bunte Welt" dient der Zunyi Talk als

Plattform, um wertvolle Ratschläge für die bessere Entwicklung von Guizhou zu

sammeln und den kulturellen Austausch zwischen China und dem Rest der Welt zu

fördern.



