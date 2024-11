Desay SV präsentiert auf der IZB 2024 modernste Automobiltechnologien

WEIMAR, Deutschland, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Zuliefererbörse (IZB) fand vom 22. bis 24. Oktober in Wolfsburg, Deutschland, unter dem Motto „Empowering Partnerships" statt. In diesem Jahr kamen 830 Aussteller aus der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Innovationen im Bereich Technologie und Produkte zu präsentieren. Desay SV (002920.SZ), ein führendes Unternehmen im Bereich Mobilitätstechnologie, präsentierte über 50 fortschrittliche Produkte aus drei Geschäftsbereichen: Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Dies unterstreicht die strategische Vision des Unternehmens, der bevorzugte Partner für die Transformation der Mobilität zu werden.

Desay SV präsentierte auf der Messe sein Angebot an ausgereiften Produkten neben den neuesten Innovationen. Zu den bemerkenswerten Displays gehörten verschiedene Kabinenprodukte, wie die intelligente Hochleistungskabine G9SH, das Head-up-Display (HUD) und intelligente Oberflächen (Bedienfelder). Darüber hinaus verfügt der Desay SV über verschiedene Kameras, darunter OMS (Occupant Monitoring System), Front- und Seitensichtkameras sowie andere intelligente Fahrsensorlösungen.

Unter den verschiedenen Angeboten stachen die intelligenten Fahrlösungen von Desay SV hervor und erregten große Aufmerksamkeit. Das Highlight war der neueste intelligente Driving Domain Controller, die IPU14. Die IPU14 wird vom NVIDIA Thor Chip angetrieben und unterstützt das bedingte autonome Fahren (L3) sowie das autonome Fahren (L4) in bestimmten Szenarien. Mit ihrer außergewöhnlichen Leistung, ihrem sicheren und redundanten Design und der Möglichkeit, Fahrleistung und -komfort durch algorithmische Verbesserungen zu personalisieren, hat die IPU14 bereits Vorbestellungen von mehreren OEMs erhalten.

Desay SV erweitert lokalisierte Dienste auf dem europäischen Markt

Yang Yong, geschäftsführender Vizepräsident von Desay SV und General Manager von Desay SV Europe, erläuterte in einem Interview auf der IZB, dass der wahre Indikator für die Internationalisierung eines Unternehmens in seinem kontinuierlichen Erfolg bei der Lokalisierung liegt. Der europäische Markt spielt in den Plänen von Desay SV für künftiges Wachstum und Entwicklung eine entscheidende Rolle. Für die Zukunft planen wir, die Sachinvestitionen zu erhöhen, die Ressourcenzuweisung in den Bereichen Lieferketten, Produktion, Management und Forschung und Entwicklung zu optimieren und die Sicherheit der Lieferkette vollständig zu gewährleisten, um den Kunden vor Ort umfassendere und effizientere Dienstleistungen entlang des gesamten Auftragszyklus von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion zu bieten. Neben dem Ausbau der lokalen Kundendienstkapazitäten bemühen wir uns auch um die Stärkung lokaler Industriepartnerschaften und die aktive Wahrnehmung der sozialen Verantwortung der Unternehmen.