'Glücksatlas' zur Zufriedenheit der Deutschen wird vorgestellt

BERLIN (dpa-AFX) - Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland mit ihrem Leben? Darüber soll der sogenannte Glücksatlas Auskunft geben, der am Dienstag (10 Uhr) veröffentlicht wird. Die seit 2011 regelmäßig durchgeführte Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen untersucht unter anderem, von welchen Faktoren das Glück abhängt. Außerdem wird erhoben, in welchem Bundesland die Menschen am glücklichsten sind. Vergangenes Jahr führte Schleswig-Holstein die Tabelle an, Schlusslicht war Mecklenburg-Vorpommern. Partner des Glücksatlas ist die Süddeutsche Klassenlotterie./bum/DP/jha