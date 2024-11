Wenig Risikobereitschaft am US-Wahltag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Wahltag in den USA mangelt es den Anlegern an Risikobereitschaft. Am Vortag war der Dax wieder unter Druck geraten wegen der Wahl-Unsicherheit. Der Dax dürfte nun wenig bewegt, aber mit positivem Vorzeichen in den Tag starten. Der Broker IG taxierte ihn gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,1 Prozent höher auf 19.167 Punkte.

"In den USA stehen die Wahlen an und Anleger müssen auf möglicherweise erhebliche Marktbewegungen vorbereitet sein", schrieben die Experten der Schweizer Bank UBS am Vorabend. Sie sind der Meinung, dass durch möglicherweise übertriebene Reaktionen wieder Chancen für Anleger entstehen, die Portfolios auf längere Sicht neu aufzustellen. Dies gelte für Aktien, vor allem in den USA, aber auch für China, Anleihen und Gold.