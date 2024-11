Evotec verkauft Produktionsstandort

kursfighter schrieb gestern 16:21

Für mich ist klar, dass sich hier jemand ordentlich eindeckt, aus welchen Gründen auch immer. Das Potential das in Evotec steckt, geht für mich persönlich weit über eine EBITA Diskussion hinaus. Allein der Umstand, dass bei einem Biotec-Unternehmen wie Evotec primär (auch hier im Forum) immer wieder über das EBITA Ergebnis diskutiert wird, scheint mir schon ein wenig absurd. Verglichen mit anderen Biotec-Buden, die lediglich an einem einzigen Wirkstoff arbeiten und händeringend nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen, hat Evotec eigentlich ein EBITA Luxus Problem. Die Investitionen der vergangenen Jahre werden noch richtig gute Früchte tragen. Zudem haben die ganz großen der Pharma-Branche, nach wie vor großes Vertrauen in die Fähigkeiten von Evotec (siehe die letzten News). Warum sollte ich dieses Vertrauen also nicht haben, nur weil irgendwelche Finanz-Akrobaten auf dem Rücken des Unternehmens ihre Kurs-Spielchen treiben. Damit wird es wohl auf absehbare Zeit ohnehin vorbei sein. Das alles ist natürlich nur meine persönliche Sichtweise auf die aktuelle Situation von Evotec. Auf eine ertragreiche Zukunft der "Longies"!