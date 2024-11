Chance auf Rallyefortsetzung

Bislang gibt es wenig Hinweise auf konsistente Umkehrmuster, wobei kurzzeitige Abschläge in den Bereich des EMA 200 bei 1,6373 US-Dollar durchaus noch im Rahmen einer potenziell bullischen Flagge zu erwarten sind. Eine Trendumkehr an dieser Stelle würde Chancen auf neuerliche Long-Engagements eröffnen, in der Folge könnte EUR/AUD weiter an 1,6744 AUD und darüber sogar 1,6872 AUD zulegen. Wird dagegen der Support um 1,6300 AUD gebrochen, kämen recht schnell Verluste auf die Oktoberzwischentiefs bei 1,6134 AUD auf. In diesem Fall würden übergeordnet Bären profitieren und die Gemeinschaftswährung perspektivisch weiter abwerten.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Fazit Kurzfristig sollten sich Anleger auf weitere Abschläge beim Währungspaar EUR/AUD einstellen, idealerweise setzt der Wert auf den EMA 200 bei 1,6373 AUD zurück und nutzt dieses Niveau anschließend als Sprungbrett für einen Kursanstieg an 1,6744 AUD. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC46GR Anwendung finden, die mögliche Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Niveau auf 50 Prozent. Rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,86 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen. Als Anlagehorizont sind aber einige Wochen locker einzuplanen.