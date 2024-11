'Hochspannung' am US-Wahltag - Kein Risiko eingehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen dürften Anleger innehalten. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist am Mittwoch das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen großen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen größere Kurssprünge. So wird der deutsche Leitindex Dax am Morgen bestenfalls leicht im Plus erwartet.

Von "Hochspannung" sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert den Dax am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen "aus der Historie heraus oftmals beachtlich."