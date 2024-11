BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 41 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industrie-Recycler habe in der vergangenen Woche saisonal schwache Quartalszahlen vorgelegt, wobei das Kerngeschäft robust geblieben sei, schrieb Analyst Lasse Stüben in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Seine geänderten Schätzungen beinhalteten nun bis 2027 keinen Geschäftsbeitrag vor dem Jahr 2027 mehr./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 20,84EUR auf Tradegate (04. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



