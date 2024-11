Vorschlag zu Koalitionsstreit von Lindner erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ampel-Streit sieht Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge nach dem Zugeständnis von Wirtschaftsminister Robert Habeck nun FDP-Chef Christian Lindner am Zug. "Das hätte ich eigentlich von einem seriösen Finanzminister erwartet", sagte Dröge im ARD-"Morgenmagazin". In der Koalition solle mehr miteinander geredet werden, statt sich "in öffentlichen Showmaßnahmen gegenseitig immer wieder überbieten", mahnte die Grünen-Politikerin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Habeck wollen heute erneut zu einem Gespräch zusammenkommen. Dabei soll weiter geklärt werden, wie die Ampelkoalition in der Wirtschafts- und Finanzpolitik wieder auf eine gemeinsame Linie kommen kann. Der Streit innerhalb der Koalition hatte sich zuletzt durch Habecks Vorschlag für einen staatlichen schuldenfinanzierten Investitions- und Infrastrukturfonds und ein Papier von Lindner mit Ideen für eine wirtschaftspolitische Kehrtwende verschärft. Dröge bezeichnete das Papier Lindners als "eine gezielte Provokation gegen beide Koalitionspartner".