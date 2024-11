RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 10,75 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen aus der Vorwoche unter anderem seine Schätzung für den Jahresüberschuss im Jahr 2025 an./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 17:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 9,56EUR auf Tradegate (05. November 2024, 08:12 Uhr) gehandelt.