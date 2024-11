RBC stuft H&M auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach einer Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain äußerte sich am Montagabend ermutigt angesichts der Verbesserungen, die der Bekleidungskonzern an seinem Angebot vorgenommen habe - einschließlich der digitalen Neuerungen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 17:30 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 13,93EUR auf Tradegate (05. November 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m