Gold Royalty berichtet über die Ergebnisse des dritten Quartals 2024; Rekordumsatz in den ersten neun Monaten 2024

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Das dritte Quartal 2024 war ein wichtiger Wendepunkt für Gold Royalty. Unsere Aussichten werden mit dem Hochfahren und dem Bau mehrerer wichtiger Anlagen in unserem Portfolio immer positiver. Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Rekordeinnahmen, ein stabiles Ausgabenprofil und ein positives Nettoergebnis erzielt und haben unsere Jahresprognose für die erwarteten Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* von 13 bis 14 Millionen $ im Jahr 2024 bekräftigt. Auch die Aussichten für das Jahr 2025 stimmen uns zuversichtlich, da wir davon ausgehen, dass mehr Cashflow-Assets, starke Rohstoffpreise und unsere stabile Kostenstruktur im nächsten Jahr zu steigenden Einnahmen und Cashflows führen werden."

Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Quartals 2024:

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024:

Für die drei Monate bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2023 2024 2023 (in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($) Einnahmen 2,060 797 6,748 2,032 Allgemeine, administrative und Projektbewertungskosten (2,428) (2,217) (7,436) (8,307) Nettogewinn (-verlust) 3,423 (1,817) (218) (7,396) Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, unverwässert 0.02 (0.01) (0.00) (0.05) Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, verwässert 0.02 (0.01) (0.00) (0.05) Mittelzufluss (-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit (42) (1,751) 1,281 (5,149) Non-IFRS und andere Kennzahlen Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* 2,601 1,370 9,001 3,897 Cash Betriebskosten* (1,963) (1,642) (5,878) (5,987) Bereinigter Nettogewinn (-verlust)* 4,238 (1,095) 1,571 (4,900) Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie, unverwässert* 0.03 (0.01) 0.01 (0.03) Bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, verwässert* 0.02 (0.01) 0.01 (0.03) Goldäquivalentunzen (GEOs) insgesamt* 1,051 711 4,017 2,036

* Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, Cash-Betriebskosten, bereinigter Nettoverlust, bereinigter Nettoverlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) und Gesamt-GEOs sind jeweils Non-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen" für weitere Informationen.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens und dem Bericht der Geschäftsführung für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind.

Highlights im dritten Quartal 2024:

- Ungefähr 160%ige Steigerung der Einnahmen und 90%ige Steigerung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen im dritten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

- Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen die zweite vierteljährliche Lizenzgebührenzahlung in Folge aus der Goldmine Côté und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Lizenzgebühren auf dem Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden. Das Modell des Unternehmens zur Generierung von Lizenzgebühren brachte im Quartal 0,4 Millionen $ an Erlösen aus Landverträgen ein.

- Der Nettogewinn pro Aktie und der bereinigte Nettogewinn pro Aktie im dritten Quartal 2024 betrugen 0,02 $ bzw. 0,03 $, verglichen mit einem Nettoverlust pro Aktie und einem bereinigten Nettoverlust pro Aktie im dritten Quartal 2023 von 0,01 $ bzw. 0,01 $.

- Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Jahresprognose von 6.500 bis 7.000 GEOs für das Jahr 2024 zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen $ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht, da es davon ausgeht, dass die Mine Vares und die Goldmine Côté bis Ende des Jahres ihre volle Kapazität erreichen werden und die Rohstoffpreise gut sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mitteilung an die Investoren" weiter unten.

Portfolio-Update:

Odyssey Mine (3,0 % Net Smelter Return ("NSR") Lizenzgebühr für den nördlichen Teil der Mine): Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") besitzt und betreibt den Canadian Malartic Complex, einen der größten Goldbergbaubetriebe der Welt, der aus der Tagebaumine Canadian Malartic und der Untertagemine Odyssey besteht. Der Canadian-Malartic-Komplex wird zwischen 2023 und 2028 schrittweise vom Tagebau auf den Untertagebau umgestellt.

Am 30. Oktober 2024 gab Agnico Eagle seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt und teilte mit, dass die Erschließung der Rampe und das Abteufen von Schächten planmäßig verlaufen und eine Tiefe von 873 Metern bzw. 839 Metern erreicht haben. Explorationsbohrungen wurden bei den Lagerstätten East Gouldie, Odyssey North und Odyssey South durchgeführt, wobei die Oberflächenbohrungen die internen Zonen von Odyssey mit positiven Untersuchungsergebnissen durchschnitten. Agnico Eagle betonte, dass dies das Potenzial für neue Mineralreserven und -ressourcen in den internen Zonen von Odyssey beweise und dass diese mit der bestehenden Infrastruktur in Produktion gebracht werden könnten.

Darüber hinaus wurden die regionalen Explorationsarbeiten im östlichen Teil des Grundstücks Canadian Malartic beschleunigt, wobei im dritten Quartal 2024 auf den Grundstücken Rand Malartic und Malartic Goldfields weiträumige Diamantbohrungen über insgesamt 15.000 Meter (41.700 Meter im Jahr 2024) durchgeführt wurden. Gold Royalty hält eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % für das Grundstück Midway, das Teil des Grundstücks Malartic Goldfields ist.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 30. Oktober 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Vares Mine (100% Kupferstrom mit laufenden Zahlungen von 30% des Spot-Kupferpreises): Am 28. Oktober 2024 veröffentlichte Adriatic Metals Ltd. ("Adriatic") seinen Tätigkeitsbericht für das dritte Quartal veröffentlicht. Zu den Höhepunkten im dritten Quartal zählte die Produktionssteigerung bei Vares, wobei die Nennproduktion für das vierte Quartal 2024 erwartet wird. Im dritten Quartal wurden 63.100 Tonnen Erz abgebaut, wobei die gefrästen Tonnen im Vergleich zum Vorquartal um 123 % gestiegen sind. Die Erschließungsraten unter Tage stiegen im Vergleich zum Vorquartal ebenfalls um 13 %. Im Rahmen der Explorationsaktivitäten wurden die Bohrungen im Quartal auf 3.809 Metern und im Jahr 2024 auf insgesamt 13.283 Metern fortgesetzt. Darüber hinaus hat Adriatic die Genehmigungen für die erste Phase des Abraumlagers Veovaca erhalten, mit deren Bau bereits begonnen wurde und die voraussichtlich im Dezember 2024 abgeschlossen sein wird.

Weitere Informationen sind in der ASX-Mitteilung von Adriatic vom 28. Oktober 2024 zu finden.

Goldmine Côté (0,75 % NSR-Lizenzgebühr für den südlichen Teil der Mine): Am 15. Oktober 2024 meldete IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") ein Update zum Betrieb der Goldmine Côté, das eine Goldproduktion von 68.000 Unzen im dritten Quartal meldete und mitteilte, dass die Aufbereitungsanlage weiterhin auf dem richtigen Weg ist, um das Jahr mit 90 % der geplanten Durchsatzrate von 36.000 Tonnen pro Tag ("tpd") zu beenden. Nach der planmäßigen Abschaltung im September wurde ein Rekorddurchsatz von 40.900 tpd (+14% über der Nennleistung) erreicht. IAMGOLD teilte mit, dass die Anlage seit dem 2. Oktober 2024 einen durchschnittlichen Tagesdurchsatz von 30.000 tpd erreicht hat, was einem Durchschnitt von 83 % der Nennauslegung entspricht.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von IAMGOLD vom 15. Oktober 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Granite Creek Minenprojekt (10,0 % Nettogewinnbeteiligung): In den Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, gab i-80 Gold ("i-80") bekannt, dass in der Zone South Pacific erstmals mineralisiertes Material erschlossen wurde. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Abbauraten steigen werden, da i-80 das Projekt weiterhin entwässert und die Erschließung der Zone South Pacific vorantreibt.

Am 18. September 2024 meldete i-80 die Ernennung von Richard Young zum CEO und Director und teilte mit, dass er große Erfahrung in Nevada mitbringt, einschließlich operativer Positionen bei Barrick Gold in der Goldstrike Mine, einer der größten Goldminen in Nordamerika. i-80 merkte an, dass Richard Young der Gründer und CEO von Teranga Gold Corporation war und eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung des Unternehmens von einem Produzenten mit nur einer Anlage in einen erfolgreichen mittelgroßen Goldproduzenten mit niedrigen Kosten spielte, der schließlich im Jahr 2021 von Endeavour Mining PLC für mehr als 2,5 Milliarden C$ übernommen wurde.

Weitere Informationen finden Sie in i-80's Management Discussion and Analysis für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, und in der Pressemitteilung vom 18. September 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Mine Cozamin (1,0 % NSR-Lizenzgebühr für den südöstlichen Teil des Grundstücks): Am 31. Oktober 2024 gab Capstone die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt, aus denen hervorging, dass die Produktion im dritten Quartal 2024 um 2 % höher war als im dritten Quartal 2023, was auf einen höheren Mühlendurchsatz zurückzuführen ist, der durch die Sequenzierung der Mine erzielt wurde. Die Gehalte und Ausbeuten entsprachen dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Capstone vom 31. Oktober 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Gold-Kupfer-Projekt Whistler (1,0 % NSR-Lizenzgebühr und Recht auf Erwerb einer zusätzlichen 0,75 % NSR-Lizenzgebühr): Am 7. Oktober 2024 veröffentlichte U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler, in der die angezeigten Ressourcen auf 294 Millionen Tonnen ("Mt") mit 0,68 Gramm pro Tonne ("g/t") Goldäquivalent für 6,48 Millionen Unzen Goldäquivalent und die abgeleiteten Ressourcen auf 198 Mt mit 0,65 g/t Goldäquivalent für 4,16 Millionen Unzen Goldäquivalent erhöht wurden.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom 7. Oktober 2024, die in seinem Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt Tonopah West (3,0 % NSR-Lizenzgebühr): Am 4. September 2024 meldete Blackrock Silver Corp. ("Blackrock Silver") die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts Tonopah West. Die wirtschaftliche Bewertung sieht einen Betrieb mit einer achtjährigen Minenlebensdauer vor, bei dem 424.000 zahlbare Unzen Gold und ungefähr 31,8 Millionen zahlbare Unzen Silber zu niedrigen Kosten produziert werden, wobei die Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung der Produktion bei 11,96 $/Unze Silber liegen. Die Ergebnisse dieser Bewertung sind vorläufiger Natur und beinhalten abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, als dass sie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten als Mineralreserven klassifiziert werden könnten.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Blackrock Silver vom 4. September 2024, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

South Railroad (0,44 % NSR-Lizenzgebühr für einen Teil des Projekts): Am 31. Oktober 2024 gab Orla Mining Ltd. ("Orla") ein Update zu den Explorations- und Genehmigungsarbeiten bei seinem Projekt South Railroad innerhalb des "South Carlin Complex" in Nevada. Bedeutende Goldabschnitte weisen auf ein großes Potenzial hin, die Oxidgoldmineralisierung über die geplanten Tagebaugrenzen hinaus zu erweitern und die geplante Lebensdauer der Mine bei den Lagerstätten Pinion und Dark Star zu verlängern. Es wird auch eine hochgradige Sulfid-Goldmineralisierung angetroffen. Orla hat nun das vor kurzem erworbene Grundstück Pony Creek integriert und das größere, erweiterte Landpaket wird nun als South Carlin Complex" bezeichnet. Dieses Gebiet umfasst das Projekt South Railroad, das mehrere mineralisierte Zonen und Explorationsziele entlang einer Streichenlänge von 30 Kilometern auf dem Carlin Trend beherbergt und sich über etwa 25.000 Hektar erstreckt.

Beim South Railroad Projekt wurden auf Bundes- und Landesebene erhebliche Fortschritte bei der Genehmigung erzielt, um die Veröffentlichung der Notice of Intent Anfang 2025 voranzutreiben, wobei Orla eine Record of Decision bis Mitte 2026 anstrebt. Nach dieser Genehmigung würde mit dem Bau des South Railroad-Projekts begonnen werden, wobei die erste Goldproduktion von Orla für 2027 erwartet wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Orla vom 31. Oktober 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Update des Lizenzgebührenmodells

Unser Modell zur Generierung von Lizenzgebühren liefert weiterhin positive Ergebnisse: In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 kamen sieben neue Lizenzgebühren hinzu. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir mit diesem Modell 47 Lizenzgebühren erzielt.

Wir haben derzeit 32 Grundstücke, die Gegenstand von Grundstücksverträgen sind, und 6 Grundstücke, die gepachtet sind und Erträge aus Grundstücksverträgen generieren. Das Modell verursacht weiterhin niedrige Betriebskosten, da in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 nur 0,06 Mio. $ für die Instandhaltung der Mineralbeteiligungen ausgegeben wurden.

Details zur Telefonkonferenz für das dritte Quartal 2024

Am Dienstag, den 5. November 2024, findet ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu besprechen. Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte eine der folgenden Methoden:

Webinar: Hier klicken

US (gebührenfrei): 1-866-652-5200

Kanada (gebührenfrei): 1-855-669-9657

International: 1-412-317-6060

Die Präsentationsunterlagen für das dritte Quartal 2024 werden auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com zur Verfügung stehen und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101") und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Projektaktualisierungen bezüglich der Grundstücke, die den Lizenz-, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, finden Sie in den Veröffentlichungen der Betreiber dieser Grundstücke, einschließlich der hierin erwähnten Pressemitteilungen und der anderen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty beteiligt ist, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass solche Informationen nicht korrekt sind, kann es nicht garantieren, dass solche Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.

Die Prognose für das Jahr 2024, einschließlich der prognostizierten Gesamtzahl der GEOs, basiert auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Erschließungszeitplänen und anderen Angaben der Eigentümer und Betreiber der Grundstücke, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung dieser Angaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über: geschätzte zukünftige Gesamt-GEOs, Gesamteinnahmen und Erlöse aus Landverträgen, erwartete zukünftige Cashflows; Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Erschließung der Projekte, die den Lizenzgebühren, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber hinsichtlich ihres Zeitplans und ihrer Fähigkeit, die Produktion zu erreichen; sowie Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "antizipieren" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, deren Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebühren, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie; (ii) GEOs insgesamt; (iii) Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (iv) Cash-Betriebskosten, die jeweils keine IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung solcher Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) wird berechnet, indem die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag, die mit den anderen Mineralienanteilen verrechnet werden, die Darlehenszinsen für das goldgebundene Darlehen, die Wandelschuldverschreibungen, die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen Verwaltungskosten* und der Anteil am (Gewinn) Verlust des assoziierten Unternehmens hinzugerechnet und die folgenden Posten vom Nettogewinn (-verlust) abgezogen werden: Verwässerungsgewinn des assoziierten Unternehmens, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der derivativen Verbindlichkeiten, der eingebetteten Derivate, der kurzfristigen Investitionen und des goldgebundenen Darlehens, der Gewinn (Verlust) aus der Änderung des Darlehens, der Wechselkursgewinn (-verlust) und sonstige Erträge. Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, unverwässert und verwässert, wurde durch Division des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den entsprechenden Zeitraum ermittelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie Posten bereinigen, die nicht immer die zugrundeliegende Betriebsleistung unseres Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse sind. Es folgt eine Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten Nettogewinn (-verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:

Für die drei Monate bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2023 2024 2023 (in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($) Gewinn (Verlust) nach Steuern für den Berichtszeitraum 3,423 (1,817) (218) (7,396) Erlöse aus Grundstücksverträgen, die auf andere mineralische Beteiligungen angerechnet werden 254 347 1,467 1,639 Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den Kaufpreis von Cozamin angerechnet - 226 - 226 Zinsen für das goldgebundene Wandeldarlehen von Borborema 287 - 786 - Wandelschuldverschreibungen - Aufzinsung 454 - 1,275 - Transaktionsbezogene und einmalige Ausgaben 141 64 416 699 Anteil am (Gewinn) Verlust eines assoziierten Unternehmens 67 (22) (33) (244) Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen - - (9) (12) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten - (3) - (242) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens an Borborema (400) - (1,350) - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen 30 142 (19) 219 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (99) - (469) - Fremdwährungs(gewinn)verlust 103 (30) 116 77 Darlehensänderung (Gewinn) Verlust - - (310) 249 Sonstige Einnahmen (22) (2) (81) (115) Bereinigter Nettogewinn (-verlust) 4,238 (1,095) 1,571 (4,900) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien Grundlegend 169,152,636 144,970,285 156,162,298 144,609,320 Verwässert 170,233,750 144,970,285 156,162,298 144,609,320 Bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie Grundlegend 0.03 (0.01) 0.01 (0.03) Verwässert 0.02 (0.01) 0.01 (0.03)

* Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine Verwaltungskosten, die sich aus Betriebskosten zusammensetzen, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 standen transaktionsbezogene und einmalige Honorare in erster Linie im Zusammenhang mit einer laufenden Steuerprüfung und einer internen Umstrukturierung.

GEOs insgesamt

Die Gesamt-GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/oz und GEOs) Durchschnittlicher Goldpreis/oz Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen GEOs Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 2,475 2,601 1,051 Für die drei Monate bis zum 30. September 2023 1,927 1,370 711 Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2,241 9,001 4,017 Für die neun Monate bis zum 30. September 2023 1,914 3,897 2,036

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen

Die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen werden durch die Addition der Erlöse aus dem Grundstücksvertrag, die mit anderen Mineralbeteiligungen verrechnet werden, und der Zinsen aus dem goldgebundenen Darlehen ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Es folgt ein Abgleich der Gesamteinnahmen, der Erlöse aus Grundstücksverträgen und der Zinsen mit den Gesamteinnahmen für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024:

Für die drei Monate bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2023 2024 2023 (in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($) Lizenzgebühren 1,172 573 3,177 1,206 Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den Kaufpreis von Cozamin angerechnet - 226 - 226 Vorgezogene Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 807 153 2,250 509 Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 335 418 2,788 1,956 Zinsen für das goldgebundene Wandeldarlehen von Borborema 287 - 786 - Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 2,601 1,370 9,001 3,897 Erlöse aus Grundstücksverträgen, die auf andere mineralische Beteiligungen angerechnet werden (254) (347) (1,467) (1,639) Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den Kaufpreis von Cozamin angerechnet - (226) - (226) Zinsen für ein goldgebundenes Wandeldarlehen von Borborema (287) - (786) - Einnahmen 2,060 797 6,748 2,032

Cash Betriebskosten

Die Cash-Betriebskosten werden durch Abzug der Abschreibungen und aktienbasierten Vergütungen von den allgemeinen und administrativen Kosten sowie den Kosten für die Projektevaluierung ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsführung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Es folgt eine Überleitung der Cash-Betriebskosten zu den allgemeinen Verwaltungs- und Projektbewertungskosten.

Für die drei Monate bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2023 2024 2023 (in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($) Allgemeine und administrative Kosten (2,413) (2,188) (7,389) (8,029) Kosten der Projektbewertung (15) (29) (47) (278) Allgemeine, administrative und Projektbewertungskosten (2,428) (2,217) (7,436) (8,307) Abschreibung 20 13 59 50 Aktienbasierte Vergütung 445 562 1,499 2,270 Cash Betriebskosten (1,963) (1,642) (5,878) (5,987)

