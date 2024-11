Schaeffler kündigt Abbau von 4.700 Stellen an - Schwaches Quartal

https://www.merkur.de/wirtschaft/zf-wegfall-abbau-stellen-beschaeftigte-2030-automobilzulieferer-branche-continental-bosch-zr-92842180.html#:~:text=Automobilzulieferer%20bauen%20ein%20Viertel%20ihrer,780.000%20Besch%C3%A4ftigten%20der%20Automobilindustrie%20arbeiten.Für Kenner und Insider ist diese Meldung nicht wirklich überraschend und wird wohl auch mit ein Grund für den Kursverlauf einer Schaeffler AG sein:Und hätte Schaeffler nicht schon die letzten Monate korrigiert, wäre so eine Meldung als echte Überraschung in der Lage, den Kurs im zweistelligen Bereich abstürzen zu lassen, was nach der Einpreisung über die letzten Monate vom Markt als nicht mehr wirklich nötig empfunden wird. Ist das ein Trost? Nicht für jene, die schon sehr viel weiter oben eingestiegen sind, weil sie auf Qualität und zukünftige Märkte setzten, die ja tatsächlich vorhanden sind. Aber Automotive ist ein Kernpunkt von Schaeffler und es war leider schon vor Jahren absehbar, dass gerade die deutsche/europäische Autoindustrie in eine Delle läuft, die solche Maßnahmen dann nötig machen.Natürlich waren die letzten Verkaufszahlen noch inline, was den Markt aber nicht so wirklich interessiert, wenn absehbar ist, dass sie langfristig immer mehr Absatzprobleme bekommen, ausgelöst durch die immer potentere chinesische Vormachtstellung, auch und gerade in Kernland-China, wo der Absatz für deutsche Autobauer immer bedenklichere Formen annimmt, was bedeutet, dass man die Produktion verringern muss, wenn man nicht unnötig und teuer auf Halde produzieren möchte. Weniger Absatz bedeutet dann eben auch, dass man weniger Zulieferprodukte benötigt, womit wir dann den Bogen zu einer Schaeffler AG ziehen können.Keine schöne Situation, weder für die Autoindustrie noch deren Zulieferer und was (börsen-technisch) noch schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass niemand weiß wann diese Delle vorüber ist, was dann Unsicherheit bedeutet und Unsicherheit straft der Markt in der Regel mit Drawdowns der jeweiligen Unternehmen ab. Ich selbst habe auch keinen Schimmer, wie lange all das vorhalten wird, nehme aber zur Kenntnis, dass die Autoindustrie (und deren Satelliten) ein aktuell eher schwieriges Umfeld für Investitionen ist. Empfindet dies bitte nicht als Bashing, aber Fakt ist, dass man auch als Aktionär der aktuellen Realität in`s Auge schauen sollte, um für sich und sein Depot adäquate Entscheidungen treffen zu können. Und natürlich auch der eigene Outlook, was man von diesen Investments in den nächsten Jahren wohl wird erwarten können? Der Kurs ist jetzt eh wo er ist, weshalb ich jetzt niemandem anraten würde alles abzuschenken, aber ich für meinen Teil würde ganz sicher meine eigenen Erwartungen bezüglich Performance für diesen Sektor herunterschrauben. Sollte es dann gegen Herbst doch positive Überraschungen geben, wäre das umso besser. Aber zu glauben, in diesem Sektor könne man weiterhin eine Outperformance erwarten, wäre wohl keine sehr sinnvolle Idee.