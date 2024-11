Barclays hebt Ziel für Commerzbank auf 17 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 16 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen am Montagnachmittag in seinem Ausblick auf die Geschäftszahlen an. Im Fokus stehen dürfte dabei seiner Meinung nach die Entwicklung der Zinseinkünfte. Generell Hauptthema bleibe freilich die Entscheidung der EZB über die Anteilsaufstockung der Unicredit an der Commerzbank./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 14:29 / GMT