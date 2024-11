Salzgitter bestätigt nachbörslichen Kurssprung - Übernahmesignal

rabajatis schrieb gestern 21:33

Nochmal:

10 % Salzgitter AG Eigenbesitz, 26,5 % Land Niedersachsen, letzte Meldung 05/2022 25,05 % GP Gruppe. Das sind in Summe 61,55 %. Bzw. 38,45 % sind noch im Streubesitz. Wenn die Aurubis AG nicht selbst noch 2,99 % hält wie vor Jahren mel gemeldet.



Das Konsortium will von diesen 25,05 % auf mindestens 45 % plus eine Aktie kommen. Also rund 19,95 % der Stimmrechte. Das sind ca. 52 % aller nicht bei den o.g. 3 Aktionären liegenden Aktien.



Ob man danach vor hat die Aktie von der Börse zu nehmen? Man wird das wohl schreiben müssen im Angebot, um zumindest die Index-Fonds zum Verkauf zu bewegen, die ja auch in diesen 38,45 % Streubesitz enthalten sind und sonst ihre Aktien nicht anbieten können und somit die prozentuale Quote von 52 % noch größer werden würde.



Dazu muss man sehen, wieviel Mumm die Leerverkäufer haben. Denn bezogen auf die die 38,45 % Streubesitz und nicht auf die 100 % aller Aktien ist die Leerverkaufsquote in der Salzgitter Aktie ja auch nicht niedrig. Die decken besser heute als morgen ein.



Und ich denke, es geht hier wesentlich AUCH um die Aurubis AG. Man informiere sich zu Remondis bzw. zur Rethmann Gruppe: Die gesamte RETHMANN-Gruppe hat im Jahr 2023 mit 96.000 Mitarbeitenden insgesamt 22,9 Milliarden EURO erwirtschaftet. Quelle: https://remondis-aktuell.de/meldungen/remondis-waechst-trotz-leichtem-umsatzrueckgang/



Möglicherweise kauft die Salzgitter AG nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots weitere Anteile an der Aurubis AG hinzu und konsolidiert die Aurubis AG. Herr Roßmann hält ja bereits offenbar für Ende 2025 15,x % warrm dafür und bringt die Leerverkäufer in der Aurubis AG heftig in's Schwitzen. Dann wird sich der Umsatz der Salzgitter / Aurubis AG auf einen Schlag verdoppeln. Wir stehen möglicherweise vor einer ganz neuen Zeitrechnung für die Salzgitter Aktie!



Jedenfalls kann man annehmen, das die Rethmann Gruppe einen viel weiteren Plan hat. Wer das Unternehmen verfolgt, der weiss wie gezielt strategisch die vorgehen in dem was sie machen.