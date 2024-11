Kauflaune trotzt Inflation - doch viele Deutsche befürchten das Aussterben von Traditionsmarken wie Opel (FOTO)

Köln (ots) - Obwohl Autokaufbudgets und Kauflaune steigen, wachsen die Zweifel

an der Zukunftssicherheit einzelner Traditionsmarken. So befürchtet laut der

Simon-Kucher Automotive-Studie über die Hälfte der Deutschen, dass etablierte

Hersteller in Zukunft vom Markt verschwinden könnten. Die Gründe: Die hohe

Dynamik im Bereich der E-Mobilität, Innovationsdruck, neue Wettbewerber und

Nachhaltigkeits-Anforderungen. In den Top Ten der vom Markensterben bedrohten

Automotiv-Herstellern finden sich dabei auch Opel, Audi und BMW.



- Inflation mindert nicht die Kaufbereitschaft: Das Budget der Deutschen für den

Autokauf steigt

- 53 % der Deutschen glauben, dass etablierten Automarken verschwinden

- Deutsche sehen bei deutschen Herstellern vor allem Opel (20 %), Audi (15 %)

und BMW (11 %) gefährdet

- 61 % sehen E-Autos als die Zukunft; Nachfrage steigt von 52 % auf 56 % (bei

Premium-Autos auf 63 %)

- VW beliebteste Nicht-Premium-Marke in Deutschland vor Ford und Skoda

- Zahlungsbereitschaft für Leasing/Abos sinkt - wohl wegen dem Preisdruck durch

chinesische Marken







Automotive-Studie zeigt, dass 53 Prozent der Deutschen glauben, dass einzelne

etablierte Automarken in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden könnten. Und

das, obwohl sowohl das Budget für den nächsten Autokauf als auch die Kauflaune

wieder steigen.



Opel, Audi und BMW besonders gefährdet



Fiat, Ford, Kia. Die Top 10 der vom Markensterben bedrohten Autohersteller

betrifft Hersteller aus aller Welt. Allen voran: Daihatsu. 28 Prozent der

Deutschen glauben, dass diese Marke bald verschwinden kann. Aber auch deutsche

Traditionsmarken finden sich im Ranking. So sehen die Deutschen vor allem

Traditionsmarken wie Opel (20 Prozent - Platz 2), Audi (15 Prozent - Platz 5)

und BMW (11 Prozent - Platz 8) bedroht.



"Ohne Anpassung droht der Verlust von Marktanteilen"



"Etablierte Marken stehen aufgrund der hohen Dynamik bei Elektromobilität,

Innovationsdruck, neuen Wettbewerbern und Nachhaltigkeitsanforderungen wie dem

Verbrennungsmotoren-Verbot vor der Herausforderung, ihre Relevanz zu sichern",

betont Matthias Riemer, Partner bei Simon-Kucher. "Ohne Anpassung droht auch

deutschen Traditonsmarken der Verlust von Marktanteilen und Vertrauen!"



VW auf Platz 1 vor Ford und Skoda



Wer aber geht als Sieger aus dieser Entwicklung hervor? Was Marken betrifft

bleibt VW die beliebteste Nicht-Premium-Marke vor Ford und Skoda. Was den

Antrieb betrifft, stehen die Zeichen auf Elektromobilität. 61 Prozent der

Deutschen sehen E-Autos als die Zukunft. Hier steigt die Nachfrage von 52 Seite 2 ► Seite 1 von 2



