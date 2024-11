Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

SmallCapTrade schrieb 06.10.24, 13:18

Ich muss sagen, die Argumente von moneypulation überzeugen mich überhaupt nicht. Ich war sehr gespannt auf den Vergleich mit CVS, aber die wenigen und nicht tiefgründigen Argumentation sind für mich nicht mit Redcare vergleichbar.



Ein solches Medikamenten online Versand-Netz aufzubauen, dauert Jahre und kostet Hunderte Mios. Dazu kommen noch die Gesetzgeber welche bei Medis viel strenger sind als bei Amazon Bücher oder Schuhe oder sonstigem Konsummaterial.



Das ist ganz bestimmt ein Burggraben für mind. 3-5 Jahre und zufriedene Kunden sind meistens treu so lange nicht etwas viel besseres und viel günstigeres kommt. Von dem her verstehe ich die starke Marketing-Fokussierung absolut. Und ich wäre froh, wenn sich Redcare in den nächsten Jahren nur auf Deutschland fokussieren würde, dieser Markt reicht völlig aus um sehr schöne und vor allem konstante Gewinne erzielen zu können.



Ich bleibe dabei: Redcare wird in ein paar Jahren eine 10 Mrd. Market Cap Company sein, und das wird noch nicht das Maximum darstellen so lange auch in 5 Jahren das Duopol bestehend bleibt.



Nur meine Meinung

Viel Erfolg

SmallCap