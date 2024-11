Aktie im Sinkflug 425 0 Kommentare Fraport: Griechische Flughäfen boomen, Frankfurter Drehkreuz lahmt

Während die Geschäfte am Heimatflughafen schleppend laufen, profitiert der Flughafenbetreiber von starken Wachstum an seinen internationalen Standorten. Die Aktie gehört am Dienstag zu den Verlierern im MDax.

Für Sie zusammengefasst Fraport verzeichnet Umsatzsteigerung auf 3,4 Mrd. Euro.

Heimatflughafen Frankfurt bleibt hinter Erwartungen zurück.

Wachstum in Griechenland und Türkei stabilisiert Ergebnisse.

