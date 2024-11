AKTIEN IM FOKUS Nexus beflügelt von Übernahmegebot - Auch Compugroup ziehen an Eine Übernahmeofferte für Nexus bringt am Dienstag Fantasie in den Sektor für Anbieter von Software für die Gesundheitsbranche. Nachdem die Holdinggesellschaft TA Associates Management ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle …