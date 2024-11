enomyc / enomyc: Investorenlösung für Krewel Meuselbach gefunden

enomyc: Investorenlösung für Krewel Meuselbach gefunden Hamburg (ots) - Mit Unterstützung der M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc konnte für die Krewel Meuselbach GmbH in Eitorf eine Investorenlösung gefunden werden. Hierzu wurde am 29.10.2024 eine Investorenvereinbarung mit der Dr. Theiss Naturwaren GmbH notariell beurkundet. Der Geschäftsbetrieb wird ab 01. November 2024 in Abstimmung mit dem Investor fortgeführt. Die beteiligten Parteien arbeiten in den kommenden Monaten einen Insolvenzplan aus, um die Krewel Meuselbach GmbH umfassend zu sanieren und das Unternehmen langfristig wirtschaftlich tragfähig aufzustellen.

Dr. Theiss Naturwaren ist ein Familienunternehmen aus dem Saarland, das Produkte im Kosmetik- und Medizinbereich sowie auf dem Arznei- und Naturmittelheilsektor anbietet. "Mit der Dr. Theiss Naturwaren GmbH konnte für Krewel Meuselbach ein starker Partner gefunden werden, mit dem die geplanten Sanierungsschritte zur Neuausrichtung des Unternehmens unter der Führung von Lieser Rechtsanwälte weiter umgesetzt werden können", so Dr. Tim Bauer, verantwortlicher Partner für das Projekt bei enomyc.



Die Krewel Meuselbach GmbH mit Sitz in Eitorf ist ein mittelständisches Pharmaunternehmen, welches hochwertige pharmazeutische Produkte entwickelt und produziert. Die Herstellung erfolgt ausschließlich in Deutschland an den Standorten in Eitorf und Gehren: Das Unternehmen verfügt über eine starke internationale Präsenz mit Exporten in circa 60 Länder. Das Produktportfolio und die internationale Ausrichtung passen in die Wachstumsstrategie der Dr. Theiss Naturwaren GmbH. "Wir gehen deswegen davon aus, dass sich die Krewel Meuselbach GmbH unter ihrem neuen Eigentümer zügig stabilisieren kann und gute Marktchancen haben wird", so Uwe Köstens, Managing Partner bei enomyc, der das Unternehmen bereits langjährig beratend begleitet.



Die getroffene Investorenvereinbarung mit der Dr. Theiss Naturwaren GmbH stellt einen Meilenstein zur Stabilisierung und Neupositionierung von Krewel Meuselbach am Markt dar.



Über enomyc:



enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.



Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 elfmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 sechsmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der "WirtschaftsWoche" als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.

