Katharina Heid verrät, warum ein Gutachten vor dem Kauf unerlässlich ist - und worauf es dabei ankommt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Walldorf (ots) - Nach wie vor prägen intransparente Informationen und rechtlicheUnsicherheiten den Immobilienkauf - nicht selten mit weitreichenden Folgen fürKäufer. Dabei gäbe es mit umfassenden Gutachten durchaus eine verlässlicheGrundlage, um die Risiken zu mindern und die nötige Transparenz zu schaffen.Worauf aber kommt es dabei im Detail an und was sollten Käufer unbedingt überdie Immobilienbewertung wissen?Immobilienkäufer suchen heute mehr denn je nach klaren, detailliertenInformationen, die sie vor Fehlentscheidungen schützen und ihnen das nötigeVertrauen für eine langfristige Investition geben. Das Verlangen nachTransparenz, insbesondere hinsichtlich der Bausubstanz und finanziellenVerpflichtungen einer Immobilie, bleibt damit äußerst hoch - der Zugang zuentscheidenden Daten fällt hingegen meist beschränkt aus. RechtlicheUnsicherheiten und undurchsichtige Eigentümerstrukturen erschweren es zudem,alle finanziellen und juristischen Risiken richtig einzuschätzen. "Wer nichtüber die nötigen Informationen verfügt, riskiert allerdings erheblichefinanzielle Verluste und ist später mit komplexen rechtlichen Fragenkonfrontiert", warnt Katharina Heid von der Heid Immobilien GmbH. "Einumfassendes Gutachten schafft hier Klarheit und Sicherheit - nicht nur imInteresse des Käufers, sondern für alle Beteiligten.""Um ein nachhaltiges Investment zu sichern, ist eine professionelleImmobilienbewertung daher unerlässlich", fügt sie hinzu. "So können Käufer nichtnur Risiken minimieren, sondern auch den realen Marktwert einer Immobilienachvollziehen und gezielt verhandeln." Katharina Heid und ihr Team blicken aufüber drei Jahrzehnte Erfahrung im Immobiliensektor zurück und erstellen jährlichetwa 5.000 Gutachten für unterschiedlichste Klienten - von privaten Käufern überGerichte bis hin zu öffentlichen Einrichtungen. Dank der fundierten Analysenkonnten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Käufer finanzielle Sicherheitgewinnen und Streitigkeiten effektiv vermeiden - ein wertvoller Vorteil in einemzunehmend komplexen Immobilienmarkt. Worauf es dabei in der Praxis ankommt,erfahren Sie hier.Verschiedene Verfahren für unterschiedliche Gegebenheiten: Grundlagen zurImmobilienbewertungDie Wertermittlung einer Immobilie ist ein komplexes Verfahren, das fundiertesFachwissen und die richtige Methodik erfordert. In Deutschland stehen für dieBewertung eines bebauten oder unbebauten Grundstücks drei anerkannteBewertungsmethoden zur Verfügung: das Sachwert-, das Ertragswert- und das