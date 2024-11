Aktienmärkte: Angst vor US-Wahl - danach erst Rally, dann Abverkauf?

Die Aktienmärkte haben Angst so kurz vor der US-Wahl: sichtbar ist das im Fear and Greed Index, vor allem aber im extrem hohen Verhältnis von Puts zu Calls sowie bei der Positionierung im Volatilitäts-Barometer VIX. Wenn solche "Angst-Positionen" so extrem hoch sind, passiert meistens erst einmal das Gegenteil: die Aktienmärkte steigen. Das könnte auch diesmal so sein, etwa wenn die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl klar sind (z.B. wenn die Republikaner einen sweep schaffen). Aber die technische Lage der US-Aktienmärkte ist übergeordnet angeschlagen, das gilt vor allem für Halbleiterwerte, die zentral wichtig sind für die KI-Euphorie. Daher dürfte eine Rally (wenn sie denn kommen sollte) der Wall Street nach der Wahl nur von kurzer Dauer sein..

