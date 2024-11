Banken müssen Widerstandskraft stärken

- 16

Dieder Commerzbank-Tochtersind da:-> An den Zahlen gibt es nicht viel zu meckern. Die Frankenkredit-Problematik bleibt natürlich ein Kostenfresser (und wird dies auch noch viele Jahre bleiben). Allerdings ist die Belastung für das Ergebnis in den letzten Quartalen deutlich geringer geworden. Das operative Ergebnis wurde durch die Frankenkredite um diese Prozentzahlen geschmälert:Q2/23: 86 %Q4/23: 91 %Q1/24: 69 %Q2/24: 53 %-> Der Trend ist für den Moment eindeutig. Durch die geringere Belastung und außerdem verbesserte Einnahmen im normalen Geschäft stieg der Gewinn deutlich an (in Mil. Zloty):Q2/23:Q4/23:Q1/24:Q2/24:-> Der Commerzbank sind 69 % des Gewinnes zuzurechnen. Übers Jahr hat sich der Q3-Gewinnbeitrag damit vonaufverbessert.-> Immer wieder beeindruckend ist die geringe Kostenbasis der mBank von aktuell nur 28 %. Die Commerzbank liegt hier bei 59 %. Bei der UniCredit sind es zum Vergleich 36 %. Das zeigt auch das enorme Kostensenkungspotential, welches die UniCredit nach einer Übernahme heben könnte. Die Profitabilität der CoBa könnte damit extrem gesteigert werden. Das dürfte natürlich vor allem über den Abbau von Stellen erfolgen, da braucht man sich nichts vorzumachen. Die aktuelle Führung wird sich da sehr schwer tun. Ein neuer Eigner UniCredit hätte damit wahrscheinlich weniger Bauchschmerzen.