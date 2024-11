Umfrage zeigt Hoffnung in der Chemie

Marco_Berlin schrieb gestern 08:18

Ich möchte auch mal mit den Mythen aufräumen anhand der Zahlen:



2019 Dividende 3,30 € Rendite 4,90 %



2020 Dividende 3,30 € Rendite 5,10 %



2021 Dividende 3,40 € Rendite 5,50 %



2022 Dividende 3,40 € Rendite 7,33 %



2023 Dividende 3,40 € Rendite 6,97 %



Man sieht, dass bei gleichbleibender Dividende die Rendite steigt. BASF kauft kontinuierlich Aktien vom Markt auf. Die Anzahl am Markt ist von 918,5 Millionen auf 892,5 Millione gesunken. Also im Wert von über 1 Milliarde.



BASF hat bis 2028 den Aufkauf von weiteren Aktien angekündigt, im Wert von 4 Milliarden Euro. Somit kommen zu der (Mindest)Dividende von 2,25 € oder 2 Milliarden pro Jahr, nochmal 1 Milliarde pro Jahr hinzu 2025-2028. Nach derzeitigen Aktienkurs entspräche das einer Gesamtdividende pro Aktie von knapp 3,40 € oder insgesamt 12 Milliarden für 2025-2028. Damit Könnte die Dividendenrendite sogar über 7 % steigen und Richtung 10 % gehen.



BASF macht in der von dir geteilten Pressemitteilung auch klar, dass es durchaus höher gehen könnte. Ab 2025 fallen die Gewinnsenkenden Investitionen in Sachanlagen größtenteils weg. Spätestens für das GF 2025, wo die Dividende April 2026 gezahlt wird, kann man überrascht werden. Wegfall der Investitionen und zusätzliche Einnahmen durch die neuen Anlagen in China.



Richtig ist, BASF hat das Worst Case Szenario gemalt. Dividende wird gekürzt und könnte im schlimmsten Fall bis 2028 "niedrig bleiben" im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn selbst mit der gekürzten Dividende wird die Dividenrendite steigen, sobald die Aktienrückkäufe starten. Wie BASF selst sagt enden die Investitionen in china größtenteils 2025 und ab dann hat man die Barmittel für die Rückkäufe. Natürlich muss man das alles auch unter Beachtung des Aktienkurses sehen, steht der überraschenderweise bei 70 € sinkt damit auch die Dividendenrendite. Dann nehme ich aber lieber die 70 € als die 3,40€ Dividende bei 45 €.