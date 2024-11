Markus Moser von der Wirtschaftskanzlei Moser ordnet die Entwicklungen ein - und verrät, wie Sie Ihre Beitragslast minimieren (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Stetig steigende Beiträge und wachsende Unsicherheit:

Privatversicherte stehen 2025 erneut vor erheblichen finanziellen

Herausforderungen - geeignete Lösungen haben trotz des wachsenden Drucks

allerdings bisher nur wenige von ihnen gefunden. Welche Möglichkeiten bleiben

also, um die Kosten dauerhaft zu senken, ohne auf Leistungen verzichten zu

müssen?



Die Beiträge der privaten Krankenversicherung werden auch im Jahr 2025 für rund

zwei Drittel der Versicherten deutlich ansteigen - und damit nicht genug, denn

auch Pflegeversicherungen sind betroffen. Bereits im Jahr 2024 waren die Kosten

spürbar nach oben geklettert, was viele Versicherte vor finanzielle

Herausforderungen stellte. Trotz des damit weiter gestiegenen Wunsches nach

Beitragsstabilität und einer Beibehaltung des bisherigen Leistungsumfangs

scheuen viele Privatversicherte direkte Maßnahmen. Zudem bestehen Bedenken

hinsichtlich möglicher Leistungseinbußen oder des Verlusts angesammelter

Altersrückstellungen. "Wer die Sache allerdings nicht bald selbst in die Hand

nimmt, riskiert eine deutliche Erhöhung seiner finanziellen Belastung", warnt

Markus Moser von der Wirtschaftskanzlei Moser.







vorbereiteten und individuell abgestimmten Vorgehensweise: Damit lässt sich in

vielen Fällen eine deutliche Kostenreduktion erzielen, ohne auf wichtige

Leistungen verzichten zu müssen", fügt der Experte für private

Krankenversicherungen hinzu. Die Wirtschaftskanzlei Moser beschäftigt sich

bereits seit 1996 mit optimalen Lösungen für private Krankenversicherungen und

bietet seit über 15 Jahren spezialisierte Beratungen im Bereich der

Beitragsreduzierung an. Durch fundierte Marktkenntnisse und enge Kontakte zu den

Versicherungsgesellschaften erzielt das Team rund um Markus Moser dabei in 80

Prozent aller Fälle eine deutliche Beitragssenkung. Womit Versicherte angesichts

aktueller sowie bevorstehender Erhöhungen rechnen müssen und welche

Unterstützung sie in diesem Zusammenhang von der Wirtschaftskanzlei Moser

erhalten, erfahren Sie hier.



Altbekannter Trend: Bisherige Beitragssteigerungen aus jüngerer Vergangenheit in

der Analyse



Die private Krankenversicherung verzeichnete schon zum Jahresbeginn 2024 eine

durchschnittliche Beitragserhöhung von rund 7 Prozent, was fast die Hälfte aller

Versicherten betrifft. Verantwortlich dafür sind gestiegene Kosten für

medizinische Leistungen, Medikamente und die Entlohnung von Pflegepersonal. Ein

zusätzlicher Faktor sind die schrumpfenden Altersrückstellungen, die durch die

anhaltende Niedrigzinsphase der letzten Jahre geschmälert wurden. Ähnliche Seite 2 ► Seite 1 von 2



