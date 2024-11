Wissen und Impulse für 2025 (FOTO)

Künzell (ots) - Power Day der CSS AG präsentiert Expertenwissen und praxisnahe

Einblicke



Die CSS AG, Anbieter von Software im Bereich Rechnungswesen, Personalwesen,

Controlling und Corporate Performance Management, veranstaltet am 13. November

ihren dritten Power Day im Jahr 2024 - diesmal mit dem Thema "Wissen und Impulse

für das Geschäftsjahr 2025". In diesem Online-Event erhalten Fach- und

Führungskräfte wertvolle Einblicke in zukunftsweisende Themen wie Künstliche

Intelligenz (KI), Produktivität sowie ESG & Nachhaltigkeit und deren

Auswirkungen auf die Unternehmensführung.



Gesundes Gehirn, starke Führung - Neurohacks für den (Berufs)Alltag





In Zeiten von KI, Schnelllebigkeit und digitalem Wandel ist es wichtiger dennje, resilient, gesund und leistungsfähig zu bleiben. Von 10.00 bis 10.30 Uhrvermittelt Dr. Orell Mielke, Neurologe und CEO der Silent Leader Academy, inseinem Vortrag "Gesundes Gehirn, starke Führung - Neurohacks für den(Berufs)Alltag", wie das Gehirn in einer komplexen und unsicheren Weltbestmöglich genutzt werden kann. Anhand fünf hilfreicher Neurohacks und weitererkreativer Techniken zeigt er, wie sich Prioritäten setzen, Ablenkungen vermeidenund die Produktivität steigern lassen. Die Teilnehmenden erwartet eine spannendeEntdeckungsreise in die Welt der Hirnforschung.15 Jahre ESG & Nachhaltigkeit - Praktische Einblicke für den MittelstandNachhaltigkeit und ESG (Environmental, Social, Governance) sind längst keineneuen Themen mehr, doch gerade für mittelständische Unternehmen stellt dieUmsetzung oft eine Herausforderung dar. Von 11:00 bis 11:30 Uhr wird Maria Blumein ihrem Vortrag "15 Jahre ESG & Nachhaltigkeit - Praktische Einblicke für denMittelstand" wertvolle Einblicke in die Entwicklung dieser Themenfelder geben.Sie zeigt auf, welche Transparenz- und Reportingpflichten Unternehmen erfüllenmüssen und welche Chancen sich durch ein konsequentes Nachhaltigkeitsmanagementergeben. Dabei beleuchtet sie praxisnahe Lösungsansätze für den Mittelstand.Maria Blume, Dozentin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin undNachhaltigkeitsexpertin, bringt 15 Jahre Erfahrung im BereichNachhaltigkeitsmanagement mit und berät Unternehmen aus verschiedenen Branchenzu strategischen Lösungen in diesem Bereich.KI in Finance: Schöne neue Welt?Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert zahlreiche Geschäftsbereiche - aberwelche Potenziale birgt sie speziell für Finanzabteilungen? Von 12:00 bis 12:30Uhr wird Dr. Veronika von Heise-Rotenburg in ihrem Vortrag "KI in Finance:Schöne neue Welt?" aufzeigen, wie mittelständische Unternehmen KI im Finanzweseneinsetzen können. Dabei werden praxisnahe Anwendungsfälle vorgestellt, dieveranschaulichen, wie KI bei der Automatisierung von Prozessen und derVerbesserung der Entscheidungsfindung unterstützen kann. Dr. Veronika vonHeise-Rotenburg, CFO und Geschäftsführerin der everphone GmbH, ist Expertin fürDigital Finance und bringt ihre langjährige Erfahrung aus der Praxis mit ein.Infos und Anmeldung unter: https://eu1.hubs.ly/H0cS_Xg0Über die Mittelstandslösung eGECKODie branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt aufeffiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. DasProduktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung,Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement,Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (BusinessIntelligence, Business Planning, Business Performance Management, DataManagement), Personalwesen (Lohn-und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement,Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, DigitalePersonalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den BereichenDienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung,Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.Über die CSS GruppeMit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen,öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationaleKonzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions &Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellernbetriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz der CSS AGin Künzell bei Fulda sowie dem Hauptsitz der evidanza GmbH in Salching ist dieCSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern an den Standorten Berlin,Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsbergam Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wiedie Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbHoder PSI Automotive & Industry GmbH. Weitere Informationen zu CSS:http://www.css.dePressekontakt:CSS AGSarah AydinDanziger Straße 436093 KünzellTel.: +49 (661) 9392-216E-Mail: mailto:sarah.aydin@css.deWeb: http://www.css.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171500/5901636OTS: CSS AG