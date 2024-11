Seegene hält Partner-Roundtable mit Microsoft und Springer Nature ab, um die Initiative zur gemeinsamen Nutzung von Technologien voranzutreiben

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Erstes trilaterales Führungskräftetreffen

zur Stärkung der Synergien für die Vision von Seegene, eine "Welt ohne

Krankheiten" zu schaffen, fand in London statt



- Die vorläufigen Ergebnisse der Automatisierung der Produktentwicklung und der

statistischen Analyse von syndrombasierten -Testergebnissen mit Hilfe der

KI-Technologie von Microsoft wurden vorgestellt





- Experten und Wissenschaftler weltweit beteiligten sich am Aufbau einesÖkosystems für die Entwicklung diagnostischer Produkte unter Nutzung deswissenschaftlichen Netzwerks von Springer Nature- Die Unternehmen förderten die Zusammenarbeit im Hinblick auf dieFeierlichkeiten zur Schaffung "Einer Welt ohne Krankheiten" im nächsten JahrSeegene Inc., ein führendes südkoreanisches Unternehmen, das Komplettlösungenfür die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, hielt den ersten Roundtable mitMicrosoft und Springer Nature ab. Hierbei wurde die Weiterentwicklung derInitiative zur gemeinsamen Nutzung von Technologien erörtert, die daraufabzielt, künftige Pandemien einzudämmen und eine "Welt ohne Krankheiten" zuschaffen. Außerdem wurden die vorläufigen Ergebnisse eines automatisiertenProduktentwicklungssystems vorgestellt, das auf der Technologie der künstlichenIntelligenz (KI) von Microsoft basiert. Dies ist das erste offizielle Treffender drei Unternehmen, um die Initiative zu diskutieren.Am 23. Oktober trafen sich die Unternehmen im Auditorium des Springer NatureLondon Campus zu einem gespräch, um erste Erfolge auszutauschen und Strategienfür die weitere Zusammenarbeit zu erörtern. Dr. Jong-Yoon Chun, CEO und Gründervon Seegene, Marc Spenlé, COO von Springer Nature, Steven Inchcoombe, Presidentof Research bei Springer Nature, und Elena Bonfiglioli, Vice President of GlobalHealth, Pharma and Life Science bei Microsoft, nahmen an dem Treffen teil."Durch die Integration der proprietären syndromischesn Real-time-PCR-Technologievon Seegene, den hochmodernen KI- und Cloud-Diensten von Microsoft und dergroßen Reichweite von Springer Nature in der globalen Forschungsgemeinschaftwerden wir neue Wege der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Experten imRahmen dieser Technologie-Sharing-Initiative schaffen", sagte Dr. Chun, CEO undGründer von Seegene.Die Initiative zur gemeinsamen Nutzung von Technologien zielt darauf ab, diefortschrittlichen Diagnose- und Datenanalysetechnologien von Seegene,einschließlich der syndromischen Real-time-PCR und des automatisiertenProduktentwicklungssystems (SGDDS), weltweit mit führenden Unternehmen zu