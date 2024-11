Der Idealfall

Bis zu einem Niveau von 5.878 Punkten und Mitte Oktober konnte der marktbreite S&P 500 Index seine Gewinne ausbauen, nachdem die Vorgängerhochs bei 4.818 Punkten aus Anfang 2023 zu Beginn dieses Jahres dynamisch überwunden wurden. Unglücklicherweise scheiterte der Index mit einem weiteren Lauf an das 200 % Fibonacci-Retracement, im Vorfeld wurden jedoch alle Erwartungen mehr als erfüllt. Nun hat sich in den letzten Wochen ein verhängnisvoller bärischer Keil durchgesetzt, der häufig am Ende einer Trendbewegung steht. Zwar kann sich der S&P 500 Index noch an dem EMA 50 klammern, eine baldige Auflösung zur Unterseite sollte angesichts der aktuellen Chartmuster jedoch zwingend eingeplant werden.

Zahlreiche Umkehrmuster bei US-Indizes