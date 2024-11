Alphabet-Aktie überzeugt mit Quartalszahlen: KI und Cloud als Wachstumstreiber

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Alphabet meldet im dritten Quartal ein beeindruckendes Umsatz- und Gewinnwachstum, das insbesondere durch starke Cloud- und Werbeerlöse erzielt wurde.

Umsatz- und Gewinnwachstum auf Rekordniveau + Alphabet belohnt Investoren

Der Gesamtumsatz stieg um 15% auf 88,27 Mrd. USD, was die Erwartungen von 86,3 Mrd. USD übertraf. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) legte um 37% auf 2,12 USD zu und übertraf damit die Schätzungen von 1,85 USD deutlich. Im abgelaufenen Quartal wurden 15,79 Mrd. USD durch Aktienrückkäufe und 2,5 Mrd. USD in Form von Dividenden an die Investoren zurückgegeben.



Die Cashflows von Alphabet waren im Quartal leicht beeinträchtigt, insbesondere durch eine 3 Mrd. USD Strafe der Europäischen Kommission. Auch in den USA gibt es ein kartellrechtliches Verfahren des US-Justizministeriums gegen Alphabet aufgrund einer Kooperation mit Apple. CEO Sundar Pichai betonte, dass KI zunehmend in sämtliche Geschäftsbereiche integriert werde und dabei helfe, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Werbung und Google Cloud als Wachstumstreiber: Alphabet erzielt Milliardenumsätze

Alphabet profitiert stark von seinen Werbe- und Abonnementangeboten auf YouTube und Google Network, die zusammen 65,85 Mrd. USD Umsatz erwirtschafteten – ein Zuwachs von mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Google Cloud konnte ein starkes Wachstum von 35% verzeichnen und erreichte einen Umsatz von 11,35 Mrd. USD. Im Segment „Other Bets” machte insbesondere Waymo mit seinem selbst fahrenden Taxi-Service auf sich aufmerksam, der nun über 150.000 zahlende Kunden hat.



Insbesondere im Bereich Google Cloud verzeichnete Alphabet eine große Nachfrage nach KI-Lösungen, speziell im Bereich der generativen KI und KI-Infrastruktur. Der technologische Fortschritt in der Cloud half dabei, die Effizienz der Rechenzentren deutlich zu steigern und die Kosten pro Anfrage um über 90% zu senken (= neue Nvidia-Chips).

Abwarten empfohlen - Attraktive Bewertung aber Kartellverfahren als Damoklesschwert

Meine Einschätzung: Alphabet ist günstig bewertet und zieht langsam in Sachen KI mit dem Wettbewerb gleich. Doch die Untersuchung der US-Kartellbehörde hängt wie ein Damoklesschwert über der Aktie, daher die günstige Bewertung. Ich würde daher erst einmal abwarten.