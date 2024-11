Dr.-Ing. Hans Schwendner als Top Experte 2024 im Bereich Outsourcing von Dienstleistungen geehrt (FOTO)

München (ots) - CONINTEC feiert 20 Jahre Erfolg als führender Anbieter von

Outsourcing Dienstleistungen in Best-Cost Countries und wird heute als

unverzichtbarer Partner für Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung, EDA,

IT-Sicherheit und Softwareentwicklung anerkannt. Unter der Leitung von Dr.-Ing.

Hans Schwendner hat CONINTEC seit 2003 maßgeschneiderte

Entwicklungspartnerschaften aufgebaut, die internationale Unternehmen auf dem

Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Für seine herausragende Expertise im

Outsourcing wurde Dr.-Ing. Hans Schwendner zum Top Experten 2024 gekürt.



Outsourcing in Best-Cost Countries: Eine Erfolgsstrategie für die Zukunft







entscheidend für den langfristigen Erfolg. CONINTEC unterstützt Unternehmen

durch internationale Partnerschaften ihre Innovationskraft und Agilität zu

stärken, Kosten zu optimieren und den Zugang zu hochqualifizierten Talenten

sicherzustellen. Der Fokus liegt dabei auf sogenannten Best-Cost Countries -

Länder, die durch ihre wirtschaftliche Effizienz und geographische Nähe,

insbesondere Osteuropa, eine strategische Rolle einnehmen. "Unsere Vision ist

es, Unternehmen dabei zu helfen, sich über Grenzen hinaus zu entwickeln. Mit

unserer Expertise bieten wir maßgeschneiderte Partnerschaften, die langfristig

erfolgreich sind und auf gemeinsamen Interessen und Werten basieren", erklärt

Dr.-Ing. Hans Schwendner, Gründer und Inhaber von CONINTEC.



Auszeichnung und Aufnahme in den Experten- und Kompetenzkreis



"Mit über 35 Jahren Erfahrung in Führungspositionen bei renommierten Unternehmen

wie

Schwendner über umfassendes Know-how im Bereich der Internationalisierung von

Entwicklungsprozessen. Seine Überzeugung, dass internationale Partnerschaften

der Schlüssel zum Erfolg sind, führte 2003 zur Gründung von CONINTEC. Heute

zählt das Unternehmen mit einem Portfolio von acht spezialisierten Partnerfirmen

mit über 16.000 Experten zu den führenden Dienstleistern aus Osteuropa. Für

seine umfassende Kompetenz und langjährige Erfahrung, haben wir Dr.-Ing. Hans

Schwendner als TOP EXPERTE 2024 ausgezeichnet und ihn in unseren Experten- und

Kompetenzkreis aufgenommen." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID -

Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.



Warum Osteuropa?



Die Gründe, warum CONINTEC auf Osteuropa als Region für strategische

Partnerschaften setzt, sind vielfältig:



- Nearshore Outsourcing: die Nähe zu den osteuropäischen Partnerländern sorgt Seite 2 ► Seite 1 von 3



In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft ist die richtige Partnerschaftentscheidend für den langfristigen Erfolg. CONINTEC unterstützt Unternehmendurch internationale Partnerschaften ihre Innovationskraft und Agilität zustärken, Kosten zu optimieren und den Zugang zu hochqualifizierten Talentensicherzustellen. Der Fokus liegt dabei auf sogenannten Best-Cost Countries -Länder, die durch ihre wirtschaftliche Effizienz und geographische Nähe,insbesondere Osteuropa, eine strategische Rolle einnehmen. "Unsere Vision istes, Unternehmen dabei zu helfen, sich über Grenzen hinaus zu entwickeln. Mitunserer Expertise bieten wir maßgeschneiderte Partnerschaften, die langfristigerfolgreich sind und auf gemeinsamen Interessen und Werten basieren", erklärtDr.-Ing. Hans Schwendner, Gründer und Inhaber von CONINTEC.Auszeichnung und Aufnahme in den Experten- und Kompetenzkreis"Mit über 35 Jahren Erfahrung in Führungspositionen bei renommierten Unternehmenwie Siemens , Infineon Technologies und Micronas, verfügt Dr.-Ing. HansSchwendner über umfassendes Know-how im Bereich der Internationalisierung vonEntwicklungsprozessen. Seine Überzeugung, dass internationale Partnerschaftender Schlüssel zum Erfolg sind, führte 2003 zur Gründung von CONINTEC. Heutezählt das Unternehmen mit einem Portfolio von acht spezialisierten Partnerfirmenmit über 16.000 Experten zu den führenden Dienstleistern aus Osteuropa. Fürseine umfassende Kompetenz und langjährige Erfahrung, haben wir Dr.-Ing. HansSchwendner als TOP EXPERTE 2024 ausgezeichnet und ihn in unseren Experten- undKompetenzkreis aufgenommen." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID -Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.Warum Osteuropa?Die Gründe, warum CONINTEC auf Osteuropa als Region für strategischePartnerschaften setzt, sind vielfältig:- Nearshore Outsourcing: die Nähe zu den osteuropäischen Partnerländern sorgt