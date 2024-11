Im Speeddating-Format internationale Fachkräfte kennenlernen

Berlin (ots) - Die Recruiting Days des Pilotprojekts Hand in Hand for

International Talents (https://www.dihk-service-gmbh.de/de/unsere-projekte/fachk

raefte-standortsicherung/hand-in-hand-for-international-talents) von DIHK

Service GmbH und Bundesagentur für Arbeit gehen in die nächste Runde: Vom

19.-21. November 2024 haben IHK-Unternehmen wieder die Möglichkeit in einem

virtuellen Speeddating-Format internationale Fachkräfte aus den Bereichen IT ,

Elektronik und Industrieelektrik, Metall und Mechatronik sowie Hotellerie und

Gastronomie kennenzulernen.



Und so geht's: Die Unternehmen verschaffen sich vorab mithilfe von Kurzprofilen

einen Überblick über die qualifizierten Fachkräfte aus Brasilien , Indien und

Vietnam . Wenn Interesse an einem oder mehreren Bewerbenden besteht, werden

diese zu einem virtuellen Besprechungsraum eingeladen, in dem sich beide

Parteien in einem kurzen Gespräch austauschen. Die Veranstaltung ermöglicht es,

gleich mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten in kurzer Zeit kennenzulernen.







Das reicht, um sich einen ersten Eindruck von der oder dem Bewerbenden zu

machen", erklärt David Müller, der Organisator der Veranstaltungsreihe. "Bei

beidseitigem Interesse erfolgt später ein tiefergehendes längeres Gespräch."



Neben der Organisation des Vorstellungsgesprächs unterstützt das Projekt beim

gesamten Prozess der Einwanderung der Fachkraft nach Deutschland: von

Sprachkursen im Ausland bis hin zur Organisation der bürokratischen Prozesse für

die Einreise. In den 17 IHK-Pilotregionen Chemnitz, Cottbus, Dresden,

Düsseldorf, Erfurt, Essen, Karlsruhe, Koblenz, Lübeck, Lüneburg-Wolfsburg,

Magdeburg, München, Offenbach, Ostbrandenburg, Potsdam, Reutlingen und Rostock

hilft das Projekt zudem bei der gesellschaftlichen und betrieblichen

Integration.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 12.

November 2024.



Anmelden zu den Recruiting Days können sich interessierte Unternehmen über die

Website von "Hand in Hand for International Talents" oder über den folgenden

Link:



Recruiting Days - Internationale Fachkräfte kennenlernen | 19. - 21. November

2024 (dihk.de) (https://event.dihk.de/b?p=recruiting-days)



Pressekontakt:



Kontakt: David Müller, +49 30 20308-6583, mueller.david@dihk.de, Projekt "Hand

in Hand for International Talents"



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177041/5901666

OTS: DIHK Service GmbH





