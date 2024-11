Der immense Netzausbau, den Deutschland dringend benötigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Netzbetreiber in Deutschland laufen sehenden Auges in einenalarmierenden Zustand. Während einerseits regulatorische Hürden bremsen und dienötige Finanzierung fehlt, sehen Verantwortliche noch immer zu wenigHandlungsbedarf. Laut Experten der Unternehmensberatung Kearney müssenschnellstmöglich unnötige Blockaden gelöst und ein pragmatischer Ansatz gefundenwerden.Die Elektrifizierung bildet das Fundament einer nachhaltigen,technologiegetriebenen Zukunft. Doch mit der Knappheit an kritischenKomponenten, Rohstoffen und Arbeitskräften stehen die rund 800 Netzbetreiber inDeutschland sowie Kernzulieferer, Dienstleister und Hersteller vonelektrotechnischem Equipment wie Siemens oder AEG vor der Herausforderung dasStromnetz für die steigende Nachfrage zu rüsten und den nötigen Wandelanzustoßen. Googles jüngster Umweltbericht zeigt, dass dieTreibhausgasemissionen des Unternehmens in den letzten fünf Jahren um 50 Prozentgestiegen sind, hauptsächlich aufgrund der enormen Erweiterung vonRechenzentren, die KI-Systeme unterstützen. Dies verdeutlicht zwei zentraleTrends: den wachsenden globalen Energiebedarf und die Notwendigkeit, dieseEnergie aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Beide haben tiefgreifendeAuswirkungen auf die Stromnetze. Denn moderne Netze müssen erneuerbareEnergiequellen effizient integrieren und eine dezentrale Energieerzeugungbewältigen. Um diesen Wandel zu ermöglichen, ist eine erheblicheInfrastrukturentwicklung erforderlich, die jedoch von der Verfügbarkeitwichtiger Ressourcen und der nötigen Finanzierung abhängt. Horst Dringenberg,Partner bei Kearney: "Wir brauchen dringend mehr politisches Backing in diesemBereich. Die Finanzierungslogik geht einfach nicht auf - die Verzinsung ist vielzu hoch, dabei wäre dies eine gute Stellschraube, um die Lage zu verbessern."Laut dem Experten seien auch in wichtigen Transitländern wie den Niederlandendie regulatorischen Anforderungen nicht gut. "Ein Scheitern wird dieEnergiekosten erheblich erhöhen, den Übergang zu nachhaltiger Energie verzögernund die Emissionsziele gefährden - kurz gesagt, die fundamentalen Probleme, diehier geschaffen werden, machen die Ökonomie Europas nicht überlebensfähig", soDringenberg.Millionen Kilometer an Netzen benötigtDie größte Herausforderung der Netzbetreiber und Hersteller ist dabei diesteigende Nachfrage nach Netzinfrastruktur und Netzmodernisierung. Und das nichtohne Grund: Im Jahr 2023 enthüllte die IEA (Internationale Energieagentur), dasszur Erreichung der nationalen Energie- und Klimaziele bis 2040 mehr als 80Millionen Kilometer neuer oder erneuerter Netze benötigt werden. In Europa, wo