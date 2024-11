Dieser Öl-Förderer schüttet $31 Milliarden aus – mehr als er verdient

Anfang nächsten Jahres steht ein entscheidender Test an: Eine Sonderdividende von rund 10 Milliarden US-Dollar pro Quartal läuft aus. Sollte diese ausbleiben, könnte es Aramco entlasten – doch die saudische Regierung setzt auf die Ausschüttung, um kostspielige Projekte wie das Mega-Projekt Neom voranzutreiben.

Der Nettogewinn des Konzerns sank im Quartal bis September um 15 Prozent auf 27,6 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Schätzungen der Analysten. Der Rohölpreis pro Barrel lag im Schnitt bei 79,30 US-Dollar, 10 US-Dollar unter dem Vorjahreswert. Aufgrund der anhaltenden Maßnahmen der OPEC+ hält Aramco seine Fördermenge bei rund 9 Millionen Barrel täglich, doch die Ölpreise bleiben unter Druck.

Aramco hat im dritten Quartal einen leichten Anstieg des Nettogewinns um 2 Prozent erzielt, begünstigt durch eine niedrigere Steuerquote, erklärt Kim Fustier, Head of European Oil & Gas Research bei HSBC und weiter:

Trotz des höheren Gewinns bleibt Aramco aufgrund seines leistungsabhängigen Dividendenmechanismus weiter hoch verschuldet und zahlt mehr aus, als der freie Cashflow erlaubt.

Das Unternehmen hat seine Investitionsprognose für das Jahr 2024 auf 51 bis 54 Milliarden US-Dollar eingegrenzt, ein Korridor, der einen erhöhten Ausgabenbedarf im vierten Quartal andeutet. Dieser Anstieg dürfte sowohl auf saisonale Projektzahlungen als auch auf mögliche Akquisitionen zurückzuführen sein. Einen Ausblick für das Jahr 2025 soll erst im kommenden Jahr mit den Jahresergebnissen für 2024 veröffentlicht werden.

Aramco rechnet für 2024 mit einem weltweiten Nachfragewachstum von über 1 Millionen Barrel pro Tag, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Das liegt über den Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der EIA, aber unter der optimistischeren Prognose der OPEC, die einen Anstieg von 1,9 Millionen Barrel pro Tag erwartet.

Inmitten dieser Herausforderungen fiel Aramcos Aktie in Riad leicht und hat seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent verloren – eine schwächere Entwicklung als die von Wettbewerbern wie Exxon Mobil und Shell.

Zur Finanzierung seiner Projekte hat Aramco im Juli seine erste Dollar-Anleihe seit drei Jahren im Umfang von 6 Milliarden US-Dollar begeben und im September weitere 3 Milliarden US-Dollar an islamischen Anleihen aufgenommen. Darüber hinaus drängt laut Bloomberg die saudische Regierung das Unternehmen, in diesem Jahr mehr als 12 Milliarden US-Dollar aus einem sekundären Aktienverkauf zu erzielen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion