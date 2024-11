Morgan Stanley hebt Lufthansa auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Lufthansa von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 6,20 auf 7,00 Euro angehoben. Analyst Conor Dwyer bewertet die Airline-Werte laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse nun auf Basis des Verhältnisses zwischen Unternehmenswert und operativem Ergebnis (EV/Ebit) und nicht mehr dem weiter adjustierten Ergebnis (Ebitda). Damit erschienen Air France-KLM und Wizz Air nun teurer, IAG werde aus Bewertungssicht billiger. Bei der Lufthansa sieht Dwyer eine Bodenbildung nach dem erneut schwachen Geschäftsbericht. Operativ zeichne sich eine Besserung ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben