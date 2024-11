Neue Ausstattungsvariante für PEUGEOT Modelle (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - Um das eigene Angebot zu vereinfachen und noch

übersichtlicher zu gestalten, führt PEUGEOT mit Style eine neue

Ausstattungsvariante für die Volumen-Modelle PEUGEOT 208, PEUGEOT 2008 und

PEUGEOT 308 ein. Ab sofort wird Style die ursprüngliche Einstiegsvariante Active

bzw. Active Pack ersetzen und um einige Optionen ergänzen. Der PEUGEOT 208,

PEUGEOT 2008, PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW Style sind mit verschiedenen

Motorisierungen erhältlich, gut ausgestattet und bieten löwenstarken Fahrspaß

von PEUGEOT. Die Modelle sind nun in der neuen Einstiegsvariante Style in

Deutschland bestellbar.



EXZELLENZ : Die Variante Style ist für vier Bestseller von PEUGEOT erhältlich.



PEUGEOT ist entschlossen, auch weiterhin Mobilitätslösungen, insbesondere

Elektromobilität, für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und führt

die Ausstattungsvariante Style für vier seiner erfolgreichsten Modelle in Europa

ein.



PEUGEOT 208 Style



Der Bestseller von PEUGEOT ist in der Style -Version mit vier Antriebsarten

erhältlich:



- 1.2 l PureTech 100 mit 74 kW (101 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe

(Kraftstoffverbrauch 5,2 - 5,3 l/100km; CO2-Emission 117 - 118 g/km;

CO2-Klasse: D.(1))

- 1.2 l HYBRID 100 e-DSC6 mit 74 kW (101 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,5 l/100 km;

CO2-Emission 101 - 102 g/km; CO2-Klasse: C.(1))

- Elektroversion mit 100 kW (136 PS) (Energieverbrauch 15,4 - 15,5 kWh/100 km;

CO2-Emission 0 g/km; CO2 -Klasse: A.(1)).

- Elektroversion mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 14,1 kWh/100 km;

CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1))



In puncto Design zeichnet sich der PEUGEOT 208 Style durch LED-Scheinwerfer mit

3-Krallen-LED-Tagfahrlicht an der Front, 3-Krallen-LED-Rückleuchten, dem

"Style"-Emblem an der hinteren Seitenwand und spezielle Sitzbezüge aus schwarzem

Polster "Renzo" mit Ziernähten in Orange Sunrise aus. Der PEUGEOT 208 Style wird

in den Farben Agueda Gelb (serienmäßig), Schneeweiß, Artense

Nera Schwarz angeboten.



Der PEUGEOT 208 Style verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung, darunter

Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne und hinten, elektrische

Servolenkung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel,

Multimediasystem mit zentralem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), DAB-Radio,

Bluetooth, drahtloser Mirror Screen für

beinhaltet außerdem eine Reihe von serienmäßigen Fahrerassistenzsystemen, die Seite 2 ► Seite 1 von 4



